Аренду квартир в Украине хотят "вытащить" из тени: нардеп раскрыла план кардинальных изменений

В Верховной Раде готовят первый шаг реформы рынка аренды жилья и вывода его из тени – снижение налоговой нагрузки для владельцев квартир до 10% (по 5% НДФЛ и военного сбора). Сейчас же "белые" арендодатели должны платить 18% НДФЛ и 5% военного сбора, то есть всего 23% от дохода.

Как рассказала в интервью OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"), именно высокие налоги являются ключевой причиной, почему рынок остается в тени.

"При такой высокой налоговой нагрузке практически невозможно сделать ничего, чтобы рынок аренды жилья вышел из тени. Для примера, есть очень печальные цифры из Государственной налоговой службы, датированные 2024 годом", – отметила Шуляк.

Речь идет о данных официальной статики, которые свидетельствуют: за год лишь около 900 физических лиц задекларировали доходы от сдачи жилья в аренду. Реальный же рынок значительно больше – это подтверждают количество ВПЛ, объявления и активность риелторов. На этом фоне действующая модель налогообложения фактически не работает, констатировала нардеп.

"Сейчас уже зарегистрирован законопроект, которым предлагается снизить НДФЛ для арендодателей до 5%. Поэтому план таков: сначала снижение налогов, а уже потом можно работать над другими инициативами", – сообщила Шуляк.

Она уточнила, что военный сбор не будут отменять. Он останется, поскольку нардепы ранее продлили его действие еще на три года после завершения военного положения. Соответствующий законопроект уже подписал президент Владимир Зеленский.

В целом план реформы предусматривает поэтапные изменения. Среди них:

снижение налоговой нагрузки;

стимулирование выхода рынка из тени;

внедрение европейских правил.

Почему ставка 5% должна сработать

По словам Шуляк, инициаторы реформы делают ставку на "мотивирующий" подход вместо карательного. Среди аргументов:

легальный доход открывает доступ к кредитам;

без "белых" доходов, в частности, невозможно получить ипотеку или автокредит;

официальные платежи дают финансовую историю для банков.

"По моему мнению, чем больше официальный доход – тем больше возможностей для человека. Поэтому это один из мотивирующих факторов выхода из тени... Люди должны понимать, что когда они платят налоги, то поддерживают государство. Кроме того, они получат позитив от того, что будут иметь легальный "белый" доход", – заверила депутат.

Кроме того, часть налога – военный сбор – напрямую направляется на финансирование сектора безопасности и обороны.

Вырастут ли цены на аренду "в белую"

Вопрос возможного подорожания жилья остается дискуссионным, признала Шуляк. Впрочем, нардеп считает, что решающим фактором относительно цены являются не налоги, а баланс спроса и платежеспособности.

"Вы можете переложить на арендатора любые свои расходы. Но арендатор скажет: я могу выделить на аренду только определенную сумму, не более... Поэтому арендодателю уже надо будет принимать решение – гнуть и дальше свою цену и очень долго ждать того, что кто-то снимет его жилье, или подстраиваться под реалии", – объяснила Шуляк.

Арендодатель может закладывать расходы в цену, но окончательное решение – за рынком. Если цена завышена, жилье просто дольше будет простаивать, уверена "слуга народа".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также очень острой стала проблема устаревшего жилого фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений – для того, чтобы на их месте построить новые.

