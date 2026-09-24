Аренда жилья в районе без метро выросла на 140%: сколько теперь стоят квартиры в Киеве
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За последние три года на рынке долгосрочной аренды столицы отмечен значительный рост ставок. Абсолютным лидером по темпам подорожания стал жилой массив Виноградарь, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры резко выросла с 10 тыс. до 24 тыс. грн в месяц (то есть на 140%).
Об этом свидетельствуют данные "ЛУН Статистика". Аналитики связывают рост арендной платы в отдельных микрорайонах с выходом на рынок большого количества современных и популярных жилых комплексов. Существенный рост также продемонстрировали:
- Нивки – с 10 тыс. до 23,8 тыс. грн (+138% за три года);
- Теремки – с 14 тыс. до 31 тыс. грн (+121%).
Топ-локаций по стоимости и динамике цен
Самая дорогая локация
- Черная гора: 38 тыс. грн в 2026 году против 30 тыс. грн в 2023-м (+26%).
Правый берег (средний и высокий ценовой сегмент)
- Теремки: 31 тыс. грн (в 2023 году – 14 тыс. грн).
- Голосеево: 27 тыс. грн (в 2023 году – 16 тыс. грн).
- Печерск: 26 тыс. грн (в 2023 году – 19 тыс. грн).
- Соломенка: 25 тыс. грн (в 2023 году – 18 тыс. грн).
- Шулявка: 25 тыс. грн (в 2023 году – 16,5 тыс. грн).
Самые доступные микрорайоны
- Троещина и Лесной массив: по 10 тыс. грн в месяц (в 2023 году – по 7 тыс. грн).
"Одним из факторов роста цен являются новые крупные жилые комплексы, популярные среди арендаторов. На Нивках более половины всего роста объясняется стоимостью аренды в "Файна Таун", на Виноградаре "Варшавский" объясняет треть роста, а на Теремках – "Respublika" – почти четверть", – отмечает руководительница "ЛУН Статистики" Людмила Кирюхина.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, всё чаще украинцы ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны. Причём, что характерно, как в качестве нового постоянного места жительства, так и в качестве "резервного" жилья. Причиной этого в экспертных кругах называют усиление российских обстрелов.
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