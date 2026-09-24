Аренда жилья в районе без метро выросла на 140%: сколько теперь стоят квартиры в Киеве

За последние три года на рынке долгосрочной аренды столицы отмечен значительный рост ставок. Абсолютным лидером по темпам подорожания стал жилой массив Виноградарь, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры резко выросла с 10 тыс. до 24 тыс. грн в месяц (то есть на 140%).

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Об этом свидетельствуют данные "ЛУН Статистика". Аналитики связывают рост арендной платы в отдельных микрорайонах с выходом на рынок большого количества современных и популярных жилых комплексов. Существенный рост также продемонстрировали:

Нивки – с 10 тыс. до 23,8 тыс. грн ( +138% за три года);

с 10 тыс. до 23,8 тыс. грн ( за три года); Теремки – с 14 тыс. до 31 тыс. грн (+121%).

Топ-локаций по стоимости и динамике цен

Самая дорогая локация

Черная гора: 38 тыс. грн в 2026 году против 30 тыс. грн в 2023-м (+26%).

Правый берег (средний и высокий ценовой сегмент)

Теремки: 31 тыс. грн (в 2023 году – 14 тыс. грн).

31 тыс. грн (в 2023 году – 14 тыс. грн). Голосеево: 27 тыс. грн (в 2023 году – 16 тыс. грн).

27 тыс. грн (в 2023 году – 16 тыс. грн). Печерск: 26 тыс. грн (в 2023 году – 19 тыс. грн).

26 тыс. грн (в 2023 году – 19 тыс. грн). Соломенка: 25 тыс. грн (в 2023 году – 18 тыс. грн).

25 тыс. грн (в 2023 году – 18 тыс. грн). Шулявка: 25 тыс. грн (в 2023 году – 16,5 тыс. грн).

Самые доступные микрорайоны

Троещина и Лесной массив: по 10 тыс. грн в месяц (в 2023 году – по 7 тыс. грн).

"Одним из факторов роста цен являются новые крупные жилые комплексы, популярные среди арендаторов. На Нивках более половины всего роста объясняется стоимостью аренды в "Файна Таун", на Виноградаре "Варшавский" объясняет треть роста, а на Теремках – "Respublika" – почти четверть", – отмечает руководительница "ЛУН Статистики" Людмила Кирюхина.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, всё чаще украинцы ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны. Причём, что характерно, как в качестве нового постоянного места жительства, так и в качестве "резервного" жилья. Причиной этого в экспертных кругах называют усиление российских обстрелов.

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