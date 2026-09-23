Аренда жилья в этом городе подорожала на 20%: сколько теперь стоят квартиры и чего ожидать

Аренда жилья во Львове за год подорожала примерно на 20% – однокомнатная квартира с хорошими условиями стоит от 23 тыс. грн в месяц, в центре – от 25 тыс. грн, а найти приличный вариант за 15 тыс. грн уже сложно. Спрос сейчас превышает предложение из-за студентов и внутренней миграции, однако риелторы не ожидают резкого дальнейшего подорожания и прогнозируют постепенную стабилизацию рынка после завершения осеннего сезонного ажиотажа.

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Об этом местные риелторы рассказали в комментарии "Суспільному". Из-за высоких цен в самом Львове часть людей начинает рассматривать пригороды и другие населенные пункты области.

Аренда во Львове подорожала примерно на 20%

По словам риэлтора Владимира Забавского, за последний год стоимость аренды во Львове выросла примерно на 20%. Одной из причин нынешнего повышенного спроса является сезонность. Период примерно с конца июля до конца октября традиционно считается одним из самых активных на рынке долгосрочной аренды.

В город приезжают студенты, которые ищут квартиры на учебный год. Одновременно жилье снимают люди, переехавшие во Львов из других регионов Украины, а после завершения сезона отпусков активнее меняют жилье и местные жители.

В результате предложение не успевает за спросом. По оценке риелтора, сейчас на одну доступную квартиру в среднем могут претендовать два-три арендатора, готовые платить заявленную владельцем сумму. Из-за этого хорошие квартиры в популярных районах могут быстро исчезать с рынка, а потенциальным арендаторам приходится принимать решение значительно быстрее.

Сколько стоит однокомнатная квартира во Львове

Цена зависит от района, состояния квартиры, типа дома, ремонта, отопления и бытовой техники. За однокомнатную квартиру с хорошими условиями, необходимой техникой и индивидуальным отоплением сейчас нужно отдавать ориентировочно от 23 тыс. грн в месяц.

Причем такая цена уже характерна не только для исторического центра. В современных жилых комплексах недалеко от центральной части города стоимость также начинается примерно от 23 тыс. грн. Непосредственно в центре Львова однокомнатные квартиры стоят преимущественно от 25 тыс. грн в месяц.

Более бюджетные варианты остаются в домах советской застройки. Здесь цены могут начинаться примерно от 15 тыс. грн, но, по словам риэлторов, найти хорошую квартиру за такую сумму сейчас уже очень сложно. Таким образом, даже арендаторам, которые не ищут жилье в центре или в новостройке, приходится закладывать значительный бюджет.

Одной из групп, которые больше всего влияют на рынок в конце лета и осенью, остаются студенты. После окончания учебы или потери права проживать в общежитии части молодежи приходится выходить на открытый рынок аренды.

Одна из студенток, Ярина Сингурин, рассказала, что после окончания учебы искала квартиру во Львове больше месяца. Поиски пришлись как раз на активный летний период. По её словам, во время поиска приходилось сталкиваться как с мошенническими предложениями, так и с трудностями при попытках арендовать жильё напрямую у владельцев.

Переселенцы чаще ищут новостройки и более просторные квартиры

Еще одним фактором, поддерживающим спрос, остается внутренняя миграция. Во Львов и область продолжают переезжать жители восточных и центральных регионов Украины. При этом их запросы на жилье постепенно меняются.

По словам члена Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Андрея Борисова, такие арендаторы часто отдают предпочтение квартирам в новостройках. Если раньше многим хватало однокомнатного жилья, то сейчас чаще появляются запросы на двухкомнатные квартиры.

Высокая стоимость квартир в самом Львове подталкивает часть людей рассматривать другие города области. Заметный спрос, в частности, фиксируется в Стрые, расположенном примерно в 70 км от областного центра.

Цены здесь значительно ниже, но разброс очень велик. Аренда однокомнатной квартиры может стоить от 6 до 20 тыс. грн в месяц в зависимости от расположения, состояния и ремонта. Самое дешевое жилье со старым ремонтом можно найти примерно за 6–7 тыс. грн.

До 40% спроса в Стрые создают работники

Рынок жилья в Стрые меняется, в частности, из-за перемещения предприятий. По оценке местного риелтора Романа Абрамива, около 40 % спроса могут формировать специалисты, приезжающие в район на работу.

К ним присоединяются местные жители и внутренне перемещенные лица. Переезд предприятий в относительно более безопасные западные регионы означает, что вместе с новыми рабочими местами возникает дополнительная потребность в квартирах для работников.

Поэтому высокий спрос во Львовской области уже не ограничивается областным центром. Еще одна тенденция — рост интереса к частным домам и коттеджам за пределами Львова. По словам риэлторов, часть семей рассматривает такое жилье как вариант для проживания зимой.

Дорожает не только аренда

Рост цен наблюдается и на рынке купли-продажи недвижимости. По оценке Андрея Борисова, средняя стоимость квадратного метра увеличивается примерно на 5% ежегодно. Наибольшим спросом пользуются компактные квартиры — прежде всего одно- и двухкомнатные. Именно они демонстрируют наибольшую ценовую динамику из-за высокого спроса.

Особый ажиотаж наблюдается в горной части Львовской области. В Славской общине за последний год стоимость земельных участков, по оценке риелтора Дмитрия Гримкого, выросла примерно на 30–40%. Если раньше сотка хорошей земли могла стоить около 1500 долларов, то сейчас цена может достигать 2000–2300 долларов за сотку.

Выросла и стоимость готовых домов. Старый дом возрастом примерно 50–70 лет вместе с земельным участком площадью 10–15 соток может стоить около 70–80 тыс. долларов. За новый дом с примерно 10 сотками земли, подключенным к электричеству и воде и оборудованным септиком, могут просить около 150 тыс. долларов.

Продолжат ли цены расти

Несмотря на нынешний дефицит предложения, риелторы не ожидают в ближайшее время нового резкого скачка стоимости аренды. Нынешняя ситуация частично связана с сезонным пиком, который традиционно длится примерно до конца октября.

После завершения активного студенческого сезона количество людей, одновременно ищущих квартиры, должно уменьшиться. Поэтому уже в течение осени рынок может постепенно стабилизироваться. Однако многое будет зависеть от дальнейшей внутренней миграции, ситуации с безопасностью и количества квартир, которые владельцы будут выставлять на долгосрочную аренду.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, все чаще украинцы ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны. Причем, что характерно, как в качестве нового постоянного места жительства, так и в качестве "резервного" жилья. Причиной этого в экспертных кругах называют усиление российских обстрелов.

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