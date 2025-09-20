Антикоррупционный совет "ПлейСити" раскрыл схему введения игроков в заблуждение известными казино

Антикоррупционная экспертная группа (АЭГ) "ПлейСити" обратила внимание на пробел в украинском законодательстве, который касается регуляции азартных игр. Речь идет о бонусных механиках, которыми казино могут манипулировать.

Как говорится в заявлении АЭГ, которое есть в распоряжении OBOZ.UA, основанием для анализа проблемы стало обращение украинки об отказе онлайн-казино BetOn выплатить более 500 000 грн джекпота, полученного во время игры на "фриспинах".

По словам заявительницы, оператор назвал выигрыш "ненастоящим", т.к. джекпот был получен в рамках бонусного предложения, а в правилах BetOn для соответствующей игры был указан максимальный выигрыш 2 700 грн. Остальная сумма трактовалась как "бонус". В официальном ответе компания сослалась на пункт 12.3.4 своей оферты, который позволяет оператору самостоятельно определять порядок и условия выплат из бонусных средств.

При этом на сегодняшний день в действующем украинском законодательстве отсутствует определение "фриспинов", хотя на практике онлайн-казино используют бонусные механики. Они создают у игроков ожидание возможности реального выигрыша без скрытых ограничений.

Типичными являются требования так называемого "вейджера" и дополнительные лимиты на вывод денег, которые чаще всего размещаются в сложных для восприятия текстах оферт. Кроме того, тексты правил и условий отличаются от оператора к оператору.

Формально такие условия могут соответствовать букве закона, но фактически вводят потребителей в заблуждение. Практика регулирования в США и ЕС демонстрирует другой подход:

в Великобритании все существенные условия акций должны быть четко указаны непосредственно в рекламных материалах;

в отдельных штатах США офисы генеральных прокуроров и Федеральная торговая комиссия ведут активную борьбу с обманчивой рекламой вроде "безрисковых ставок" и бонусов со скрытыми ограничениями.

АЭГ "ПлейСити" обратилась к профильному регулятору с инициативой разработать методические рекомендации для операторов по прозрачному и понятному информированию пользователей о правилах бонусных продуктов, которые еще до старта игры давали бы игрокам четкие ответы на вопросы по игре.

Что предлагается

На основании анализа рыночных практик группа предлагает ввести унифицированные стандарты:

фиксированный и понятный порядок списания "живых" и бонусных средств;

адекватные значения вейджера;

запрет изменений условий задним числом;

запрет изменений условий задним числом; обязательные понятные предупреждения.

Также эти правила должны учитывать статью 22-1 Закона Украины "О рекламе". Ею установлены ограничения и запреты на рекламу азартных игр.

По мнению группы, отсутствие унифицированных правил создает непрозрачность, ведет к ловушкам для игроков и подрывает репутацию всего рынка азартных игр. Зато четкие стандарты повысят защиту потребителей и конкурентоспособность добросовестных операторов.