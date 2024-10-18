Аномалия на рынке труда Украины: в Кабмине рассказали, что будут делать

Из-за массовой миграции населения по призыву в армию в стране возник кадровый голод. Чтобы получить необходимых специалистов, украинскому бизнесу позволят влиять на подготовку специалистов в центрах профессионально-технического образования (ЦПТО) через привлечение в наблюдательные советы таких учебных заведений.

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Об этом заявила на бизнес-форуме в Полтаве замминистра экономики Татьяна Бережная. Она отметила, что это поможет повысить эффективность учебных центров и будет способствовать росту конкурентоспособности украинцев на рынке труда, сообщили в Министерстве экономики.

Бережная напомнила, что украинцы страдают структурной безработицей – значительная часть трудоспособного населения не может найти работу, потому что их профессиональный уровень и навыки не отвечают запросам работодателей. В то же время нехватка кадров признана главным препятствием для ведения бизнеса в стране – с этой проблемой сталкиваются 3 из 5 предприятий.

"Решение проблемы – в переобучении людей на новые профессии и специальности, актуальные и востребованные. Именно поэтому мы предлагаем работодателям непосредственно влиять на подготовку нужных им специалистов в центрах профтехобразования через присоединение к наблюдательным советам ЦПТО. Учебные центры должны готовить тех специалистов, которые нужны на рынке труда именно сейчас", – подчеркнула Татьяна Бережная.

В правительстве планируют формировать наблюдательные советы ЦПТО с привлечением 7 представителей бизнеса, а также представителей центра занятости и местных властей. Члены наблюдательного совета будут непосредственно влиять на подготовку специалистов в ЦПТО, смогут корректировать учебные программы согласно запросам бизнеса, заказывать подготовку специалистов по новым профессиям, необходимым в регионе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на украинском рынке труда крайне не хватает рабочих рук. Самые дефицитные вакансии – в транспортной отрасли, строительстве и других рабочих специальностей, а также швеи, электромонтеры, слесари, учителя, фармацевты.

Из-за дефицита на рынке труда конкуренция за людей растет, заставляя работодателей повышать зарплаты. Учитывая это, во втором квартале 2024 года средняя зарплата в Украине выросла до 20 964 грн. Это на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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