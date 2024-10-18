Рынок труда в Украине переполнен: на каких рабочих наибольший дефицит

На украинском рынке очень не хватает рабочих рук. Самые дефицитные вакансии – в транспортной отрасли, строительстве и других рабочих специальностей, а также швеи, электромонтеры, слесари, учителя, фармацевты.

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Дефицит рабочих рук объясняется мобилизацией мужчин, а также внутренней миграцией и массовым выездом населения. Причем официальные показатели безработицы в Украине постоянно падают - эксперты объясняют это тем, что мужчины не становятся на учет, чтобы их не заметили ТЦК.

Между тем, в сентябре количество вакансий составляло около 120 тыс. Это на треть больше, чем в начале года, а также стало рекордом за последние 3 года. Согласно данным НБУ, в августе количество вакансий по некоторым направлениям выросло на 45%. В частности, сложно найти водителей, работников склада, закройщиков, швей.

Руководители некоторых строительных предприятий жалуются, что за неимением рабочих их бизнес фактически остановился. Также в этой области не хватает менеджеров среднего звена.

"Из 56 работников осталось лишь около 20 - многих призвали в армию, некоторые уволились, а новых специалистов найти не могу - конкуренция за строителей на рынке зашкаливает, мастера предпочитают устраиваться в крупные компании", - констатирует директор одной из строительных компаний.

Кроме того, образовалась большая нехватка людей в транспортной отрасли (как в коммерции, так и на пассажирских перевозках), швей, электромонтеров, слесарей, сантехников, продавцов, токарей, бухгалтеров, учителей, врачей и фармацевтов.

Впрочем, эксперты считают, что причиной увеличенного количества работы в Украине не только оживление экономики, но и текучесть персонала. Кого-то призывают в армию, другие уезжают из страны, а другие меняют профессию. Собственно работы в Украине больше не становится.

Поэтому среди работодателей растет конкуренция за людей, заставляя их повышать зарплаты. В частности, во Всеукраинской ассоциации пекарей объяснили, что повысили в этом году пересмотрели зарплату пекарей на 25%. Но некоторые предприятия уже почти исчерпали свой ресурс для повышения зарплат.

По данным Госстата, во втором квартале 2024 средняя зарплата в Украине выросла до 20 964 грн. Это на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вдвое сильнее (на 46,3%) выросла оплата труда сотрудников авиационного транспорта – до 43,4 тыс. грн.

Также стали гораздо больше платить работникам почтовых и курьерских компаний, строителям и другим работникам. Впрочем, в реальном выражении зарплаты украинцев все же не так высоки. На многих физически тяжелых работах (в хлебопекарной отрасли, сельском хозяйстве, торговле, на транспорте) все еще платят гораздо меньше.

В конце концов, это влияет и на конечную стоимость продукции или услуг, поскольку доля заработной платы в себестоимости продукции в Украине составляет 20-40%. И в трудоемких секторах они еще выше.

Как уже сообщал OBOZ.UA, нехватка рабочей силы из-за выезда работников за границу или призыв в Сил обороны стала главным препятствием для украинского бизнеса. На это жалуются держатели трех из пяти предприятий в Украине.

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