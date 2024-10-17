Рынок труда в Украине с таким еще не сталкивался: работодатели назвали крупнейшую проблему

Нехватка рабочей силы из-за выезда работников за границу или призыва в Силы обороны является главным препятствием для украинского бизнеса. На это жалуются владельцы трех из пяти предприятий в Украине.

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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД). И хотя по сравнению с августом показатели масштабов проблемы снизились, кадровый голод впервые официально признан главной проблемой бизнеса.

"Впервые за время проведения опроса с мая 2022-го нехватка рабочей силы стала в нашем списке проблемой №1, ограничивающей ведение бизнеса в Украине", – сообщила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузяков.

Кроме того, становится все труднее искать квалифицированных работников – с этим столкнулось 55,1% предпринимателей, что стало новым рекордом за все время исследований. И хотя поиск неквалифицированного персонала менее проблематичен, все же это вызывает сложности у 39,2% опрошенных.

На втором месте – отсутствие безопасного рабочего места. За месяц количество сталкивающихся с этим предприятий возросло до 56%. Причем степень этой проблемы растет независимо от размера бизнеса, но наиболее остро стоит для крупных предприятий. Но примечательно, что в регионы-лидеры, где респонденты заявили о препятствиях из-за российских обстрелов, попало Закарпатье.

Лидер предыдущих месяцев – перебои с электроэнергией – закрывают тройку самых распространенных препятствий. Об этой проблеме заявили 45% опрошенных предпринимателей и столько же жалуются на рост цен на сырье и материалы.

Среди менее актуальных препятствий – уменьшение спроса на продукцию, логистические препятствия, нехватка оборотных средств, разрыв цепочек снабжения. Также иногда украинские бизнесмены сталкиваются с блокировкой налоговых цепочек и государственным регулированием курса валют. Коррупция - проблема только для 5% украинских бизнесов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Национальный банк в своем макроэкономическом и монетарном обзоре в октябре 2024-го в очередной раз указал на сложную ситуацию на рынке труда. Количество новых вакансий по сравнению с прошлым годом продолжает расти, и, хотя падение количества новых резюме прекратилось, наблюдается значительный дефицит работников.

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