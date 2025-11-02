Активы украинского банка выставили на продажу: название учреждения

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы подлежащего ликвидации "Укрстройинвестбанка". Общая начальная цена реализации всех лотов составляет 6,47 млн грн.

Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили: на торги будет выставлен гостиничный комплекс в Закарпатье.

"Комплекс включает 6 эко-коттеджей общей площадью 341,9 кв. м. Он располагается в самом центре поселка Поляна", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, в состав лота включен земельный участок, общей площадью 0,12 га. Его целевым назначением является "строительство и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и общепита".

Торги пройдут в системе Прозорро.Продажи 6 ноября. При этом подчеркивается:

Участие могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Также потенциальными покупателями не могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов банка.

Почему "Укрстройинвестбанк" ликвидируют

Напомним: в октябре 2023 года НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Укрстройинвестбанк". До этого – в сентябре того же года – регулятор отнес банк к категории неплатежеспособных.

Причиной же такого решения, отмечалось, стало невыполнение банком требований по устранению ряда нарушений. В частности:

Банковского законодательства Украины.

Нормативно-правовых актов НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине нередко фиксируются случаи мошеннических списаний с банковских карт. Потери порой достигают десятков и сотен тысяч гривен. И хотя нередки случаи, когда кража происходит не по вине клиента, часто банки отказываются признавать свою вину и компенсировать потерю. Впрочем, суды могут встать на сторону пострадавших – и обязать банки компенсировать украденное.

