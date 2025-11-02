УкраїнськаУКР
Активы украинского банка выставили на продажу: название учреждения

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
177
Активы украинского банка выставили на продажу

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы подлежащего ликвидации "Укрстройинвестбанка". Общая начальная цена реализации всех лотов составляет 6,47 млн грн.

Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили: на торги будет выставлен гостиничный комплекс в Закарпатье.

"Комплекс включает 6 эко-коттеджей общей площадью 341,9 кв. м. Он располагается в самом центре поселка Поляна", – говорится в сообщении.

Фонд гарантирования вкладов продает активы подлежащего ликвидации банка

Кроме того, подчеркивается, в состав лота включен земельный участок, общей площадью 0,12 га. Его целевым назначением является "строительство и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и общепита".

Торги пройдут в системе Прозорро.Продажи 6 ноября. При этом подчеркивается:

  • Участие могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.
  • Также потенциальными покупателями не могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.
  • Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов банка.

Почему "Укрстройинвестбанк" ликвидируют

Напомним: в октябре 2023 года НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Укрстройинвестбанк". До этого – в сентябре того же года – регулятор отнес банк к категории неплатежеспособных.

Причиной же такого решения, отмечалось, стало невыполнение банком требований по устранению ряда нарушений. В частности:

  • Банковского законодательства Украины.
  • Нормативно-правовых актов НБУ. 

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине нередко фиксируются случаи мошеннических списаний с банковских карт. Потери порой достигают десятков и сотен тысяч гривен. И хотя нередки случаи, когда кража происходит не по вине клиента, часто банки отказываются признавать свою вину и компенсировать потерю. Впрочем, суды могут встать на сторону пострадавших – и обязать банки компенсировать украденное.

