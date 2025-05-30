Agro challenge 2025: Sense Bank присоединился к одному из самых масштабных аграрных мероприятий года

Sense Bank присоединился к одному из самых масштабных аграрных мероприятий года. Об этом сообщили банкиры на своем официальном сайте. Так, согласно новости, Sense Bank принял участие в дне поля AGRO CHALLENGE 2025. Событие состоялось 21 и 22 мая вблизи поселка Дослидницкое, что в Киевской области. В нем приняли участие более 170 компаний и свыше 3000 посетителей.

Видео дня

По сообщению Sense Bank, в течение двух дней его эксперты консультировали представителей аграрного сектора Украины относительно имеющихся инструментов и возможностей, которые открывает сотрудничество с государственным банком.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова отметила, что такие события необходимы как банкам, так и представителям агросектора.

"Мероприятия масштаба AGRO CHALLENGE – мощная площадка для прямого диалога между представителями банковского и аграрного секторов, который позволяет определить актуальные потребности бизнеса. Также это уникальная возможность налаживания деловых отношений и создания партнерских программ финансирования агробизнеса с производителями и дистрибьюторами техники, посевного материала, агрохимии, инновационных технологий и тому подобное. Мы благодарны организаторам за возможность приобщиться к такому значимому событию", – отметила Яна Шумунова.

Отдельным событием стало награждение АО "СЕНС БАНК" благодарностью за поддержку развития агропромышленного сектора Украины от министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля.

Напомним, что Sense Bank заявил о внедрении нового функционала в своем приложении Sense SuperApp для физических лиц-предпринимателей.