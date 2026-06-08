Адвокаты воровали элитные квартиры клиентов в Украине: детали разоблаченной схемы
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Украинские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении адвоката, причастной к схеме с незаконным присвоением элитного жилья в Киеве. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). Отмечается, что всего в результате вымышленной схемы было противозаконно переписано две квартиры.
Детали мошеннической схемы
Ранее женщина работала помощницей и была доверенным лицом адвоката, который оказался организатором аферы с недвижимостью, но сейчас она занимается адвокатской деятельностью самостоятельно. Преступная группа действовала по четкому плану, используя конфиденциальные данные бывших клиентов:
- организатор схемы ранее представлял интересы супругов, копиями паспортов и документами на недвижимость которых впоследствии и воспользовались злоумышленники;
- на основе этих данных фигуранты изготовили фальшивые доверенности, чтобы посторонние подставные лица выдавали себя за законных владельцев имущества, а от их имени якобы осуществлялись операции у нотариусов;
- обвиняемая непосредственно участвовала в подготовке фальшивых бумаг и оформлении фиктивных доверенностей.
В результате схемы две элитные квартиры на Осокорках и в Печерском районе общей площадью более 320 кв. метров незаконно внесли в уставный капитал подконтрольной фирмы, после чего перерегистрировали право собственности.
Последствия и квалификация действий
Общая рыночная стоимость отобранного жилья измерялась десятками миллионов гривен. Своевременное вмешательство детективов ГБР позволило заблокировать дальнейшую реализацию схемы: законным владельцам полностью вернули их имущество и возместили около 25 миллионов гривен убытков. Действия действующего адвоката квалифицированы по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Украины, среди которых:
- мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190);
- легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209);
- подделка документов, печатей, штампов и бланковых форм, а также их использование (ст. 358);
- внесение заведомо ложных сведений в документы, представляемые для государственной регистрации юридического лица (ч. 2 ст. 205-1).
По совокупности инкриминируемых преступлений фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с обязательной конфискацией имущества.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине разоблачили схему незаконного завладения квартирами умерших через фиктивные долги, поддельные договоры и судебные решения с участием бывшего судьи, адвоката и госисполнителя. За два года группировка успела присвоить не менее пяти квартир в Киеве и Одессе, используя суд как инструмент легализации аферы.
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