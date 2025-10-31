Абоненты 'Киевстар' не будут платить за трафик в приложениях Uklon

Отныне абоненты "Киевстар" могут пользоваться приложениями Uklon без затрат мобильного интернета. Uklon и "Киевстар" запускают инициативу, которая позволяет абонентам крупнейшего украинского мобильного оператора заказывать и выполнять поездки, доставку или другие услуги в Uklon, не беспокоясь об использовании мегабайтов.

Видео дня

По подсчетам Uklon, каждый райдер использует в среднем 250 МБ мобильных данных в месяц, а драйвер – около 180 МБ. Инициатива распространяется на оба приложения: Uklon (для райдеров) и Uklon Driver (для водителей).

"Наша цель – сделать ежедневные поездки с Uklon удобными и доступными в любых обстоятельствах – независимо от наличия Wi-Fi сети. Партнерство с "Киевстар" является важным шагом в направлении сервиса, доступного в любом месте и в любое время", – объясняет Елена Орлова, Chief Marketing Officer Uklon.

Услуга действует автоматически для всех абонентов "Киевстар".

Сейчас Uklon работает в 27 городах Украины, а также на территории туристического комплекса "Буковель". В экосистему цифровых сервисов компании входят райдхейлинг, доставка Uklon Delivery, B2B-перевозки и рекламная платформа Uklon Ads.

Справка о "Киевстар"

ЧАО "Киевстар" ("Киевстар") – ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, который по состоянию на 30 июня 2025 года обслуживал около 22,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов фиксированной. Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, облачных решений, сервисов для киберзащиты, цифрового телевидения и т.д. "Киевстар" развивает в Украине новые телекоммуникационные технологии и вместе с VEON планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл. США в 2023–2027 годах. "Киевстар" является дочерним предприятием Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) — первой украинской компании, чьи акции начали торговаться на бирже Nasdaq в США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и в течение последних трех лет направила более 3,4 млрд грн на поддержку Сил обороны, абонентов и реализацию социальных проектов. "Киевстар" работает в Украине уже 27 лет и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: [email protected], www.kyivstar.ua.