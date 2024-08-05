Абонентам украинского мобильного оператора резко повысили стоимость тарифов: кому нужно платить больше

Украинский мобильный оператор Vodafone с 1 августа повысил стоимость ряда своих тарифов. Впрочем, изменения затронули не только цены, но и наполнения отдельных предложений.

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Так, сообщили в самом операторе, тариф Vodafone Red Start подорожал на 15 грн. Теперь его стоимость составляет 190 грн/месяц вместо 175 грн.

Тариф Vodafone Red Pro подорожал на 30 грн – с 230 грн/месяц до 260 грн. "В то же время мы увеличиваем объем интернета: с 30 до 40 ГБ; минут на другие сети Украины: с 250 до 350 мин", – рассказали в операторе.

Стоимость тарифа Vodafone Red Max увеличилась на 30 грн – до 330 грн/месяц. Также увеличились:

объем интернета с 50 до 60 ГБ;

минуты на другие сети Украины – с 400 до 500 мин.

Стоимость тарифа Vodafone Red Unlim Plus увеличилась на 50 грн – до 400 грн/месяц. Также увеличился объем минут на другие сети Украины – с 500 до 600 мин.

Тариф Vodafone Red Unlim Max подорожал на 50 грн – с 450 грн/месяц до 500 грн. "Увеличиваем объем минут на другие сети Украины: с 700 до 800 мин", – рассказали в Vodafone.

Помимо этого, во все этих тарифах, а также Vodafone ULTRA, изменилась стоимость звонков на другие сети Украины при преждевременном использовании месячного пакета услуг. С 1 августа это стоит 1,5 грн/мин. Также в некоторых предложениях изменилась стоимость интернета – при условии преждевременного использования месячного пакета услуг.

Абонентам "Киевстар", lifecell и Vodafone нужно быть готовыми к проблемам с интернетом во время блэкаутов

В то же время, украинские мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell заявили, что обеспечить полную автономность связи и интернета во время блекаутов крайне сложно. Ведь чтобы выполнять новые требования, "нужно задействовать мощность по существу одного энергоблока АЭС".

Как говорится в заявлении операторов, чтобы оборудовать аккумуляторами и генераторами 100% базовых станций до 1 февраля 2025 года, как того требуют новые правила, нужно провести закупки соответствующего оборудования, а также топлива, на более 13 млрд грн.

При этом, подчеркивается, для выполнения выставленных требований операторам требуется бесперебойное обеспечение электроэнергией в течение времени, необходимого для полной зарядки аккумуляторов. А для этого требуются разрешения от облэнерго на увеличение мощности.

В то же время, подчеркивается, для зарядки аккумуляторов, которые будут питать базовые станции в течение 10 часов, требуется около 2,8 ГВтч электроэнергии в сутки. "Для этого нужно задействовать мощность по суте одного энергоблока АЭС", – говорится в заявлении.

Кроме того, рассказали в "Киевстар", Vodafone и lifecell, чтобы выполнить выдвинутые требования, им нужно нанять дополнительных людей. Ведь текущего количества персонала для этих целей не хватает. "По приблизительным подсчетам, нужно дополнительно нанять десятки тысяч работников", – объяснили там.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, "Киевстар" получил разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77). Т.е., номера оператора будут начинаться, в т.ч., с 077. Впрочем, на уже действующие номера новшество не повлияет.

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