20% посылок под завалами: Россия атаковала "Новую почту" на Донбассе

Российские войска обстреляли ночью Донецкую область, в результате чего было повреждено местное отделение"Новой почты". В результате в здании вспыхнул пожар, а около 20% посылок оказались под завалами – владельцам поврежденных и уничтоженных отправлений обещают возмещение.

Об этом сообщили в пресс-службе логистической компании. Отмечается, что атака управляемой авиабомбой (КАБ) по зданию, где расположено отделение №11 в Краматорске, произошла около 5:30 утра 25 мая.

"Компания уже перестроила логистические маршруты, чтобы клиенты получили свои посылки без задержек. Сейчас около 20% посылок остаются под завалами", – написали в "Новой почте", отметив, что обошлось без пострадавших.

Клиентам обещают компенсировать стоимость утраченных и поврежденных отправлений. В ближайшее время с каждым владельцем такой посылки обещают связаться и сообщить детали возмещения.

Впрочем, пока продолжается оценка последствий разрушений, а на месте работают спасатели Госслужбы по чрезвычайным делам и полиция. Подробную информацию о состоянии груза можно будет установить только после полной ликвидации последствий пожара.

Россия атакует "Новую почту"

Эта атака по инфраструктуре крупнейшего частного логистического оператора стала уже не первой за последнее время. В частности подвергались ударам такие объекты "Новой почты":

– вражеские дроны трижды целенаправленно попали в депо №6 в Харькове; 9 апреля – российский дрон разрушил отделение "Новой почты" в Новониколаевке в Запорожской области, уничтожив более 150 посылок.

В целом, по состоянию на конец 2025 года в Украине было повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов "Новой почты". И если большую часть из них удалось отремонтировать (компания потратила на это более 1 миллиарда гривен), остальные восстановлению не подлежат.

