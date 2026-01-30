ЕБА призвала не менять подход к финансированию системных ограничений в украинской энергетике

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Юрию Власенко в связи с инициативой НЭК "Укрэнерго" по внедрению механизма преддиспетчеризации и внесения изменений в Правила рынка.

Видео дня

Передиспетчеризация – это механизм, по которому системный оператор заранее определяет, какие электростанции и в каких объемах будут работать, чтобы энергосистема стабильно работала с учетом ограничений в сетях.

Компании-члены Комитета по энергетике Европейской Бизнес Ассоциации в целом поддерживают инструменты, направленные на повышение надежности и управляемости объединенной энергетической системы Украины.

В то же время они подчеркивают, что такие инструменты должны быть интегрированы в рыночные правила и внедряться без создания дополнительных финансовых рисков для производителей, инвесторов и отрасли в целом.

"Механизм передиспетчеризации не должен создавать дополнительных финансовых рисков для участников рынка", – отметили в Европейской Бизнес Ассоциации.

В Ассоциации обращают внимание, что действующее законодательство уже четко определяет источник покрытия расходов на урегулирование системных ограничений.

Согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии", эти расходы должны учитываться в тарифе на услуги по диспетчерскому управлению. По мнению экспертов бизнеса, перекладывание таких расходов на отдельных производителей путем изменения правил оплаты в пределах передиспетчеризации не соответствует установленной законодательной логике.

В связи с этим Европейская Бизнес Ассоциация призывает НКРЭКУ учесть позицию бизнеса, высказанную во время общественных обсуждений и сохранить действующий подход к финансированию урегулирования системных ограничений через соответствующий тариф.

"Ассоциация надеется на взвешенное регуляторное решение, которое обеспечит стабильную работу энергосистемы Украины и сохранит правовую определенность и прогнозируемость рыночной модели", – отметили в Ассоциации.

Напомним, в конце декабря 2025 года "Укрэнерго" провело общественные обсуждения инициативы по внедрению механизма передиспетчеризации и передало их результаты в НКРЭКУ.