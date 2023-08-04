В Украине появились новые 10 грн: Нацбанк ввел монету в обращение

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил новую монету 10 грн с ЗРК Patriot, которые защищают Киев. Монета является памятной, но введена в обращение с 4 августа.

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Тираж составляет 10 млн штук, из которых 500 тыс. – это сувенирная продукция, сообщили в НБУ. Монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

"Эта монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины" и посвящена подвигам и героизму воинов противовоздушной обороны, самоотверженно и ежедневно защищающих небо Украины... Эти монеты будут ежедневно находиться в обращении и напоминать нам о героизме и подвигах воинов Вооруженных Сил Украины, о тех, кому благодарим за спасенные жизни, мгновения покоя и непокоренное свободное небо над головой", – заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По своим характеристикам монета идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. Однако ее реверс тематический и содержит военную символику.

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета "ПВО – надежный щит Украины" обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета. Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинскую монету продали более чем в 4 тыс. раз дороже ее номинала. Такая цена обусловлена редкой разновидностью монеты.

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