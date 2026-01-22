ДТЭК запускает дополнительный канал работы с ЖЭК и ОСМД для более оперативного реагирования на аварии

Компания ДТЭК запускает дополнительный канал взаимодействия ЖЭКами и ОСМД, чтобы более оперативно реагировать на аварийные заявки.

Об этом говорится в сообщении.

"ДТЭК Киевские электросети вводит дополнительный канал взаимодействия для многоквартирных домов. Обращение об отсутствии электроэнергии от ЖЭК и ОСМД теперь будут обрабатываться отдельно", – говорится в нем.

В частности, энергетики просят жителей в первую очередь обращаться к управляющим многоквартирных домов, ЖЭКов и ОСМД, чтобы те проверили внутридомовые сети.

Если с ними все в порядке, они обращаются в ДТЭК через специальный раздел на сайте во вкладке для юридических лиц. После этого подается заявка об отсутствии электроэнергии.

"Такой подход позволит оперативно устранять аварии на сетях ДТЭК, что ускорит возвращение света в условиях чрезвычайной ситуации", – отметили в ДТЭК.

В то же время привычные каналы коммуникации для клиентов также работают – сайт и личные сообщения на странице Facebook.

В ДТЭК объяснили, что новый подход нужен потому что сейчас энергетики ежедневно получают более 10 тысяч обращений об отсутствии электроэнергии – это в сотни раз больше, чем в обычный период. В то же время только около 15% из них подтверждаются как аварии на сетях и объектах ДТЭК.

"Введение дополнительного канала взаимодействия – необходимый шаг для ускорения ликвидации локальных аварий и повышения качества обслуживания потребителей в условиях сложной ситуации в энергосистеме", – подытожили в ДТЭК.