ДТЭК в феврале запустил еще 4 угольных ряда для обеспечения ТЭС углем

В течение февраля шахтеры ДТЭК ввели в работу еще 4 угольных ряда для обеспечения тепловых электростанций углем.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Энерго.

Отмечается, что благодаря усиленному труду шахтеров одну из рядов удалось запустить досрочно.

Всего с начала года ДТЭК ввел в работу уже 6 новых рядов. Это позволит шахтерам обеспечивать потребности теплоэлектростанций в топливе в следующем отопительном сезоне.

"Эту зиму мы прошли, во многом благодаря слаженной, заблаговременной и усиленной подготовке всех привлеченных сторон – машиностроителей, шахтеров и энергетиков. Уже сейчас закладываем надежный фундамент и на следующую зиму. Новые ряды – это гарантия стабильной добычи угля и, соответственно, надежной работы тепловой генерации на протяжении всего года, особенно в пики потребления и в предстоящий отопительный сезон", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Напомним, в 2023 году ДТЭК Рината Ахметова ввел в работу 26 новых угольных рядов. В том году инвестиции компании в украинскую угледобычу составили около 7 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.