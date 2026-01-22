ДТЭК в 2025 году изготовил 8 проходческих комбайнов и 2,3 млн запчастей для обеспечения угледобычи

В 2025 году машиностроители компании ДТЭК изготовили 8 проходческих комбайнов и более 2,3 млн запчастей для обеспечения стабильной угледобычи.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"По итогам 2025 года предприятия машиностроительного направления ДТЭК Энерго изготовили и отремонтировали более 3,2 тыс. единиц горно-шахтного оборудования. Среди них – восемь новых проходческих комбайнов, один шахтный вентилятор и тринадцать электродвигателей украинского производства", – говорится в нем.

Кроме того, машиностроители обеспечили потребности шахтеров, изготовив более 2,3 млн запчастей и комплектующих для горного оборудования.

"Работаем все на одну цель – пройти эту, уже четвертую, военную зиму. Украинские машиностроители также работают в усиленном режиме, обеспечивая шахты необходимым оборудованием и запчастями. Это наш вклад в устойчивость энергосистемы", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, по итогам 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в поддержку украинской угледобычи 6,8 млрд грн. Средства были направлены на проведение и ремонт горных выработок, оснащение лав и поддержку производственных мощностей шахт.