ДТЭК создал собственную систему прогнозирования производства электроэнергии ветроэлектростанциями

Компания ДТЭК разработала и внедрила свою систему прогнозирования производства электроэнергии ветровыми электростанциями (ВЭС), которая показала лучший результат, чем иностранные аналоги.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Команда специалистов ДТЭК ВИЭ собственноручно разработала и внедряет в эксплуатацию алгоритм прогнозирования производства электроэнергии, который в периоде трех месяцев показал лучший результат прогнозирования для ветровых электростанций, чем предоставленный международными компаниями", – говорится в нем.

В компании рассказали, что еще до начала полномасштабного вторжения ДТЭК начал разрабатывать собственный алгоритм прогнозирования, оценив мировые бенчмарки.

"Даже при таких сложных условиях нужно находить лучшие решения по прогнозированию. Ведь от точности прогноза зависит нагрузка на энергосистему и ее балансирование", – рассказал Константин Степин, менеджер по техническому надзору и вводу объектов в эксплуатацию ДТЭК ВИЭ.

Кроме того, для достижения лучших показателей проекта команда ДТЭК работает над тем, чтобы с использованием технологий искусственного интеллекта программа могла сама себя обучать и повышать точность.

"Наша инновационная команда уже не впервые подтверждает свою результативность, как это было с Никопольской и Покровской СЭС, где удалось оптимизировать работу станций и повысить отпуск электроэнергии", – отмечает Олег Соловей, заместитель генерального директора ДТЭК ВИЭ.

Результаты верификации данных за 2024 год показали, что собственные наработки ДТЭК в среднем на 2% (за период 3 месяца) точнее показателей мировых лидеров рынка прогнозирования, с которыми сотрудничает компания. Собственная разработка улучшает прогноз, снизив объемы небалансов на 2,5 ГВт от среднего прогноза за три месяца.

Напомним, в 2023 году ДТЭК Рината Ахметова ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью в 114 МВт в 100 км от линии фронта.

Впоследствии на конференции COP28 ДТЭК и ведущий в мире производитель ветротурбин Vestas подписали меморандум, который предусматривает завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС в Николаевской области. Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.