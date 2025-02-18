ДТЭК сотрудничает с международными партнерами для усиления энергобезопасности, – Тимченко

Компания ДТЭК сотрудничает с европейскими и американскими компаниями для усиления общей энергетической безопасности.

Видео дня

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"На Мюнхенской конференции по безопасности состоялась одна из самых важных дискуссий за последние десятилетия. Она имела серьезные последствия и для энергетического сектора Европы. Во время разговоров с коллегами по индустрии и политиками я почувствовал четкое осознание вызовов и решимость усиливать энергетическую безопасность. Европа понимает неотложность ситуации – и действует", – сообщил он.

Глава ДТЭК рассказал, что компания вместе с международными партнерами работает над усилением устойчивости энергосистемы.

В частности, идет работа по увеличению мощностей ветровой генерации в сотрудничестве с Vestas. Кроме того, сейчас развивается проект масштабных систем хранения энергии вместе с американско-немецкой компанией Fluence.

Также ДТЭК импортирует сжиженный природный газ (LNG) из США, чтобы помочь Европе отказаться от российского газа.

"Энергетические лидеры, с которыми я встречался в Мюнхене, разделяют этот дух самостоятельности и решительных действий. Мы сотрудничаем с ними и американскими партнерами, чтобы усилить общую энергетическую безопасность. Это проект, определяющий целую эпоху, и я приглашаю всю отрасль присоединиться к нему", –подчеркнул Тимченко.

Напомним, в начале года ДТЭК Рината Ахметова выбрал Fluence для реализации проекта современных систем хранения энергии в Украине мощностью 200 МВт.