ДТЭК получил награду European Excellence Awards за проект "Битва за свет"

Глеб Иванов
Экономика
1 минута
1,3 т.
ДТЭК получил награду European Excellence Awards за проект 'Битва за свет'

Компания ДТЭК получила награду European Excellence Awards за коммуникационный проект "Битва за свет".

Об этом говорится в сообщении European Excellence Awards.

"Ни одна энергетическая система в современной истории не подвергалась таким массовым атакам российских ракет и дронов, как украинская. Команда ДТЭК привезла в центр Киева 40-тонный трансформатор, уничтоженный во время удара по тепловой электростанции, и превратила его в арт-объект", – говорится в нем

Отмечается, что целью этой инсталляции было показать миллионам украинцев, каковы последствия энергетического террора россиян.

Ранее коммуникационная кампания ДТЭК Рината Ахметова об устойчивости украинской энергетики получила золото и серебро на AMEC Awards 2025 в Лондоне.