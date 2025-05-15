ДТЭК 'Нафтогаз' был включен в 'Клуб белого бизнеса'

В первом квартале 2025 года компания ДТЭК "Нафтогаз" уплатила 2,3 млрд грн налогов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК "Нафтогаз" вошел в "Клуб белого бизнеса" – инициативу Государственной налоговой службы Украины, объединяющую компании, которые добровольно придерживаются принципов прозрачности, открытости и добросовестной уплаты налогов. Это подтверждает высокий уровень налоговой дисциплины компании и прозрачности бизнеса. За первый квартал этого года ДТЭК "Нафтогаз" уплатил в государственный бюджет более 2,3 млрд грн налогов и обязательных платежей", – говорится в нем.

Отмечается, что из 2,3 млрд грн налогов 123,7 млн грн было направлено в местные бюджеты Полтавской области, где компания ведет свою операционную деятельность.

"В условиях экономической нестабильности важно, чтобы бизнес оставался надежным партнером государства и общин. Мы уверены, что ответственная уплата налогов – это не только обязанность, но и вклад в будущее страны", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК "Нафтогаз" Игорь Щуров.

Ранее компания ДТЭК Рината Ахметова была признана крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.