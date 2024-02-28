ДТЭК хочет показать инвесторам, что в Украину можно инвестировать даже во время войны, – Тимченко

Компания ДТЭК хочет своим примером показать иностранным инвесторам, что в Украину можно инвестировать даже в условиях войны.

Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Мы надеемся, что международные финансовые институты будут активнее работать с частным сектором. Чтобы выиграть экономическую войну, частный сектор должен быть одной из движущих сил для этого", – сказал он.

В частности, Тимченко привел пример проектов с использованием возобновляемых источников энергии. Он добавил, что у Украины огромный потенциал для развития солнечной и ветровой генерации, а также систем накопления энергии.

"Мы хотим убедить инвесторов, что Украину не следует рассматривать как зону боевых действий. Поэтому лучший способ – это подавать пример. Мы построили проект, в который инвестировали 200 млн. евро, сейчас мы закрываем другой проект ветрогенерации с инвестициями в 250 млн. евро. Это хороший пример для инвесторов, чтобы они приходили в Украину", – подчеркнул глава ДТЭК.

Тимченко подчеркнул, что западные инвесторы могут уже сейчас зайти в Украину, чтобы потратить время на разработку потенциальных проектов и изучение страны.

"Нужно учитывать, что украинская энергосистема присоединена к европейской и эти ветровые и солнечные электростанции могут быть построены в Украине, чтобы экспортировать электроэнергию обратно в Евросоюз. И это фактически позиция президента Зеленского, что Украина может стать "зеленым" энергохабом Европы", – подытожил он.

Напомним, в разгар войны ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова построил Тилигульскую ветровую электростанцию в Николаевской области в 100 км от зоны боевых действий. годы Независимости.