ДТЭК готов поделиться опытом защиты энергетики с международными партнерами, – Тимченко

Компания ДТЭК готова поделиться с международными партнерами своим опытом защиты энергетических объектов от вражеских атак.

Об этом в комментарии Axios заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Мы многому научились: как защищать наше оборудование, как управлять ситуацией, как обеспечить, чтобы люди находились в безопасных местах во время атак, как реагировать и восстанавливаться за очень короткий промежуток времени. Поэтому мы имеем полное понимание того, что делать в условиях, которые сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке. И, конечно, мы готовы делиться этими знаниями с нашими союзниками", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что для начала нужно обеспечить защиту людей, определить список приоритетных объектов, которые в первую очередь нуждаются в помощи и наладить тесное сотрудничество с силами ПВО.

Ранее Тимченко на конференции по безопасности в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами усиление безопасности украинской энергосистемы.