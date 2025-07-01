"Доступные лекарства" недоступны: что на самом деле происходит с мобильными аптеками

Мобильные аптеки, которые функционируют на прифронтовых территориях – это о команде в бронежилетах и касках даже в 40-градусную жару, это о жизненно необходимых лекарствах для пожилых людей, это о том как вытаскивать аптечную машину из воронки, которая образовалась из-за прилета КАБа, когда счет идет на минуты.

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Об этом в заметке на Facebook написала Юлия Клименюк, исполнительный директор по маркетингу в "Аптека 911", которая запустила первую мобильную аптеку в Украине еще в январе 2024 года в Харьковской области. Ее публичное обращение стало ответом на сообщение народного депутата Сергея Кузьминых, председателя подкомитета по вопросам фармации, который сообщил об успехах государства в развертывании сети мобильных аптек: "Там, где раньше не было аптек — теперь есть доступ к лекарствам", написал нардеп. Клименюк не согласилась с таким оптимизмом и задала депутату ряд публичных вопросов:

Почему парламентарий обратился к теме только сейчас, хотя проект стартовал полгода назад?

Бывал ли он в поселках, где работают мобильные аптеки, в условиях приближенных к боевым?

Видел ли реальные затраты на запуск таких аптек?

Она также отметила, что закупка одной аптечной машины с оборудованием обходится в 1,45 млн грн, а обеспечение товарного запаса для мобильной аптеки – это еще 1,5 млн грн.

"Вы хоть раз видели отчет о расходах на запуск и эксплуатацию мобильного аптечного пункта? А это не только логистика, но и сама аптечная машина, холодильники и оборудование для хранения препаратов. Это Старлинк, генератор, топливо, а иногда - и РЭБ. Средняя стоимость такой машины с оборудованием (например, такой, что стоит сейчас в Херсоне и не работает), составляет 1,45 млн грн.

Чтобы обеспечить доступность нужных лекарств, нужно иметь средний товарный запас на сумму 1,5 млн грн. Расходы с января по апрель на 4 мобильные аптеки, которые работают в Харьковской, Херсонской и Сумской областях, достигли 1,58 млн грн!" – сообщила Клименюк.

Кроме того, Клименюк отметила: 21 мобильная аптека так и не выехала на маршруты. Они должны были работать в мирных Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях и обеспечить лекарствами 905 сел и городков, где нет ни одной аптеки.

Она также подчеркнула необходимость объединения усилий государства и бизнеса. И подчеркнула, что бизнес готов к диалогу и совместным с государством действиям. Ведь, пока народные депутаты популяризируют собственную персону на громких заявлениях, простые украинцы все еще без доступа к "Доступным лекарствам".