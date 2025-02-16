Достройка ХАЭС не будет нуждаться в бюджетных средствах, – депутат

Достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС станет важным шагом к энергетической независимости Украины, и ее финансирование не коснется граждан и бизнеса.

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Об этом заявила народная депутат Украины Виктория Гриб.

Она подчеркнула, что средства на строительство не будут изыматься из бюджета или других критически важных сфер.

"Деньги на достройку как раз будем брать в банках. Какие будут на этот бизнес-проект, а он очень удачный бизнес-проект. Потому что, чтобы построить сейчас, достроить 2 ядерных блока, это будет стоить гораздо меньше, чем строить новые ядерные блоки где-то по всему миру", — пояснила депутат.

Отдельно она прокомментировала вопрос происхождения оборудования, которое Украина планирует приобрести в Болгарии.

"Когда вы сделали упор на то, что это российские. Нет, то не есть российские. Это действительно были советские. И у нас такие же блоки сейчас стоят на других наших атомных станциях. Так давайте от них откажемся, что ли? Так давайте от них откажемся, что ли? Но тут немного, знаете, мы покупаем у болгар и это уже болгарские. Потому что они закупили уже достаточно давно", – отметила Гриб.

Она также подчеркнула, что строительство будет осуществляться украинскими специалистами, имеющими большой опыт в этой сфере.

"У нас сильные атомщики. У нас министр, который также работал в "Энергоатоме". У нас на сегодняшний день господин Котин, возглавляющий "Энергоатом". Он достраивал блоки также на Запорожскую АЭС. Он забрал сотрудников из Запорожской АЭС и они сейчас находятся здесь в Украине", — подчеркнула депутат.

По ее словам, финансирование проекта будет происходить исключительно за счет банков, а его окупаемость будет быстрой.

"Министр четко заявил, мы не будем брать средства сейчас с населения, мы не будем брать средства сейчас из промышленности и из бюджета. Это значит, что это бенкабл-project. То есть, деньги будут браться в банках. И я уверена, что такие деньги будут давать. Потому что, если окупаемость проекта будет за 3-4-5 лет, это очень привлекательно".

Ранее народный депутат Виктор Бондарь заявлял, что достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС позволит создать тысячи высококвалифицированных рабочих мест и станет мощным стимулом для экономического и социального развития региона.