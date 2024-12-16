Достройка энергоблоков ХАЭС является стратегическим шагом для энергонезависимости Украины, – Кучеренко

Атомная энергетика стратегически важна для всего мира и особенно для Украины. Поэтому Верховная Рада должна позволить достроить третий и четвертый энергоблок Хмельницкой АЭС.

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Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире "Общественное Киев".

Депутат подчеркнул необходимость дальнейшего развития государственной компании "Энергоатом" и важности достройки атомных блоков для энергетической безопасности страны.

"Энергоатом – это национальная компания, это государственная компания. И то, что эти блоки в принципе, безусловно, надо достраивать, я стою на такой позиции", – отметил парламентарий.

По словам Кучеренко, достройка энергоблоков является стратегическим шагом для обеспечения энергетической независимости Украины. Он подчеркнул важность прозрачного финансирования и эффективного управления проектом.

"Мы видим определенные условия поддержки этого проекта, если нам продемонстрируют, что это действительно либо кредитные, либо инвестиционные деньги, что это не ляжет на дополнительный тариф", – подчеркнул депутат.

Кучеренко также отметил, что хотя достройка блоков не решит проблему срочных отключений электроэнергии в краткосрочной перспективе, однако это критически важный шаг для будущего энергетического сектора Украины.

"И поэтому мы будем завтра принимать скорее больше политических решений, чем так сказать техническое и экономическое", – сказал он.

Ранее политолог и директор Института мировой политики Евгений Магда заявил, что достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС станет важным шагом для укрепления энергетической независимости Украины и ее экономического потенциала. Сейчас атомная энергетика покрывает около 60% потребностей страны. По словам эксперта, она будет играть ключевую роль в восстановлении Украины после войны.