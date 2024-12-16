Достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС предусмотрена энергетической стратегией до 2050 года, – эксперт

Украина определила достройку энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции одним из ключевых направлений своей энергетической стратегии до 2050 года.

Видео дня

Об этом сообщил эксперт Energy Club Иван Григорук в комментарии unian.ua.

Согласно стратегии, третий энергоблок Хмельницкой АЭС планируется подключить к энергосети уже в 2028 году, что позволит увеличить базовую генерацию на 1,1 ГВт. Сейчас строительная часть этого блока готова на 80%.

Пуск четвертого энергоблока, готовность которого оценивается в 25%, ожидается через два года после третьего энергоблока.

Разработка энергетической стратегии Украины получила поддержку правительства Великобритании, к которой были привлечены международные эксперты и консультанты, в частности KPMG.

"Два новых энергоблока Хмельницкой АЭС обеспечат дополнительно 2,2 ГВт базовой мощности. Это амбициозный проект, который призван посылать энергетическую независимость Украины", – отметили в Energy Club.

Достройка блоков является частью более масштабного плана по развитию атомной энергетики в Украине, который предусматривает также активное строительство энергоблоков по технологии американской компании Westinghouse.