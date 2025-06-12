Должны ли члены СНБО платить за незаконные санкции: что об этом думают украинские адвокаты

Юристы проанализировали законопроект №13311, который предусматривает персональную ответственность членов СНБО за незаконные санкции, а также его перспективы в парламенте. Это законопроект зарегистрировала в Верховной Раде фракция "Европейская солидарность".

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Согласно документу, если указ президента о введении санкций признают незаконным, компенсацию убытков предлагается возлагать не на государство, а на тех, кто принял соответствующее решение. Сумма компенсации будет определяться судом с учетом нанесенного ущерба и утраченных доходов.

Адвокат, эксперт по уголовному праву, член Комитета защиты гарантий адвокатской деятельности Совета адвокатов Киевской области Евгений Черналивский считает инициативу абсолютно положительной, подчеркивая ее направленность на персонализацию ответственности членов СНБО. Однако сама идея не является уникальной – подобные подходы уже заложены в других законодательных инициативах, хотя и в несколько ином контексте.

"Можно провести аналогию с законом об ответственности во время досудебного расследования и следствия, а также с законопроектом, который находится в Верховной Раде, об ответственности должностных лиц Государственной налоговой службы за неправомерные действия и решения, в частности во время проверок", – объясняет он.

В то же время, по словам Черналовского, несмотря на содержательную целесообразность и потенциальную пользу инициативы, в нынешних политических и военных условиях ее шансы на реализацию остаются крайне ограниченными.

"Она могла бы быть действенной, однако в нынешней политической и военной ситуации этот законопроект носит исключительно политический характер. Перспектив его принятия, чтобы он реально заработал, пока не усматривается. Вряд ли удастся собрать достаточное количество голосов. Однако, то, что такая инициатива вносится – это уже хорошо, поскольку сам по себе инструмент санкций против граждан Украины является неконституционным, ведь фактически это способ внесудебного лишения лица права собственности, без решения суда", – считает Черналивский.

Адвокат Елена Доненко также считает, что санкционный механизм, который изначально планировался как исключительный инструмент для особых случаев, сейчас используется искаженным способом.

"Сама инициатива - абсолютно правильная. Мы не можем обвинять государство в целом во введении санкций против граждан Украины, если эти решения принимают конкретные должностные лица. А потом еще и обязывать всю страну, то есть ее граждан, платить компенсации за действия этих людей. Это несправедливо. Ответственность должны нести те, кто принимает решения. В правовом государстве коллективная ответственность не работает", – отмечает Доненко.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект №13311 о персональной ответственности членов СНБО за произвол. Возмещение производится за счет членов СНБО, которые проголосовали за принятие решения, признанного незаконным, что привело к причинению вреда субъекту.