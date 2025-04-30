Долговая проблема сильно тормозит работу энергорынка – Центр Разумкова

Украинский энергетический рынок не сможет работать эффективно без решения долговой проблемы, охватывающей почти все сегменты отрасли. Об этом говорится в обзоре Центра Разумкова с анализом состояния энергосектора в марте.

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По словам аналитиков, ключевым условием для преодоления долгового кризиса есть финансовая состоятельность всех сторон — производителей, поставщиков и потребителей.

"Энергетические рынки в Украине не смогут эффективно работать, если не решить долговую проблему", - отмечает Секретариат Энергетического сообщества.

Несмотря на то, что президент Украины подписал закон для улучшения платежной дисциплины, правительство до сих пор не ограничило круг защищенных потребителей. В настоящее время две трети из них не имеют статуса критической инфраструктуры, что усугубляет дефицит средств в системе. Последнее обновление этой проблемы появилось еще 26 февраля, когда на сайте Минэнерго был обнародован проект соответствующего постановления.

Между тем, долг перед оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго" превысил 35 млрд грн, из которых почти треть – это задолженность поставщика "последней надежды". В то же время компания должна участникам балансирующего рынка около 17,5 млрд грн.

"Если величину последнего в 2024 г. удалось снизить на 9%, то задолженность сторон, ответственных за баланс, выросла на 13%", — подчеркивают аналитики.

Одной из проблем является то, что у участников рынка нет четкого понимания механизмов накопления и погашения долгов.

Определенный прогресс наблюдается на рынке "зеленой" энергетики. Благодаря обновлению тарифов на услуги НЭК "Укрэнерго" по передаче и диспетчеризации, компания, вероятно, сможет погасить 19,4 млрд грн долга перед производителями ВИЭ. Согласно отчету ГП "Гарантированный покупатель", за последние полгода его задолженность перед "зелеными" сократилась на 38%, а уровень расчетов вырос с 86% до 93%.

К положительной динамике также привело решение Верховной Рады о распределении доходов НЭК "Укрэнерго": 45% на балансирующий рынок, еще 10% — на выплаты поставщикам универсальных услуг и 45% — на погашение долга перед ГП "Гарантированный покупатель".

Именно этот механизм позволил повысить уровень расчетов НЭК "Укрэнерго" с производителями ВИЭ с 73 до 85%.

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко заявил, что энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.