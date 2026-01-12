'Долго жили без электричества'. почему некоторые американцы имеют большие долги за коммуналку

Миллионы американцев накопили значительные долги за электроэнергию из-за резкого подорожания тарифов в течение последнего года. Люди в разных штатах сталкиваются с отключениями света и газа именно накануне зимнего периода, когда потребление энергии растет.

Как пишет издание BBC, об этом говорится в отчетах исследовательских фондов Century Foundation и Protect Borrowers, а также в свидетельствах некоммерческих организаций, работающих с малообеспеченными домохозяйствами. Они фиксируют рост просроченной задолженности и приводят примеры семей, которые вынуждены жить без базовых коммунальных услуг.

Одной из таких историй стала ситуация Кристи Гэллоуэлл из городка Гринвуд-Лейк в штате Нью-Йорк. После потери работы ее счет за электроэнергию внезапно вырос втрое и достиг 1800 долларов в месяц. Из-за неуплаты коммунальные службы отключили газ и электричество, и женщина вместе с двумя детьми и матерью провела почти полгода, полагаясь только на генератор.

Гелловелл, которой 44 года, говорит, что сейчас имеет около 3000 долларов долга за коммунальные услуги. Свет в ее доме подключили снова только после того, как местная некоммерческая организация помогла договориться с поставщиком о частичной оплате. Но газ до сих пор отключен, а новые счета за электроэнергию продолжают поступать этой зимой. По ее словам, страх нового отключения никуда не исчез. "Это, мягко говоря, травматично", – сказала она.

Рост долгов

Аналитики отмечают, что история Гэллоуэлл не является единичной. Согласно недавнему отчету, почти каждое 20-е домохозяйство в США рискует получить штрафы или отключение за долги за коммунальные услуги в зимние месяцы. Количество семей с серьезно просроченной задолженностью выросло на 3,8 процента за первые шесть месяцев второго срока Дональда Трампа.

Счета за электроэнергию стали одной из ключевых тем в дискуссиях о стоимости жизни в США. Для многих американцев рост тарифов превратился в ощутимое финансовое бремя. Это отражается и на общественных настроениях, в частности на отношении к экономической политике нынешней администрации.

По официальным данным за ноябрь, цены на электроэнергию выросли на 6,9 процента в годовом измерении. Это значительно превышает общий уровень инфляции за тот же период. В то же время Дональд Трамп, который во время избирательной кампании обещал сократить счета за электроэнергию вдвое, публично заявлял о снижении расходов. "Расходы во времена администрации Трампа резко падают, чему в значительной степени способствуют бензин и энергия", – написал он в социальных сетях в ноябре.

В Белом доме нынешнюю ситуацию объясняют политикой предыдущей администрации и влиянием высоких процентных ставок Федеральной резервной системы США. Там считают, что именно эти факторы вызвали затяжные экономические трудности, в том числе и рост стоимости жизни.

Однако после победы демократов на недавних выборах в штатах и городах, а также на фоне опросов, показавших снижение потребительского доверия, администрация изменила тон своих месседжей. Власти пытаются успокоить избирателей, которые все больше обеспокоены расходами на базовые потребности. При этом федеральное правительство предложило сократить объемы финансирования программ помощи штатам, поддерживающих малообеспеченных жителей в оплате коммунальных счетов.

Предупреждение экспертов

Эксперты предостерегают, что ситуация может ухудшиться. Они обращают внимание на решение администрации Трампа об отмене проектов чистой энергетики. По их оценкам, это может привести к дальнейшему росту счетов за электроэнергию.

Лори Вилок, исполнительный директор Проекта по вопросам коммунального хозяйства Нью-Йорка, рассказала, что многие ее клиенты отказываются от коммунальных услуг из-за постоянного роста арендной платы, стоимости медицинского страхования и других расходов. По ее словам, в 2025 году организация зафиксировала увеличение количества случаев закрытия счетов из-за неуплаты.

До пандемии люди, которые обращались за помощью, обычно имели долги в пределах 400–900 долларов. Теперь суммы часто превышают 6000 долларов. Вилок отмечает, что счета за энергоносители традиционно одни из самых высоких на северо-востоке США. Но давление испытывают и домохозяйства от Калифорнии до Джорджии и Южной Дакоты.

Аналитики называют несколько причин роста цен на электроэнергию в жилом секторе. Одна из главных – резкое подорожание природного газа, который используется почти для половины производства электроэнергии в США. Газовая промышленность все больше ориентируется на экспорт, что подталкивает внутренние цены вверх.

Другой фактор – сокращение инвестиций в чистую энергетику. В отчете группы Climate Power указано, что отмененные проекты могли бы обеспечить электричеством около 13 миллионов домов. По данным этого же исследования, с момента возвращения Трампа в Белый дом счета за электроэнергию выросли на 13 процентов из-за увеличения зависимости страны от иностранной нефти.

Свою роль играет и бум искусственного интеллекта. Крупные технологические компании, в частности Alphabet и Amazon, активно инвестируют в центры обработки данных. Такие объекты потребляют огромные объемы электроэнергии, и постоянный спрос создает дополнительную нагрузку на энергосети. По словам экспертов, это в конечном итоге отражается на тарифах для всех потребителей.

Ожидания на будущее

Министр финансов США Скотт Бессент в ноябре заявил в эфире ABC News, что цены на электроэнергию являются проблемой уровня штатов. "Есть вещи, которые федеральное правительство может контролировать. Местные цены на электроэнергию к ним не относятся", – сказал он.

В то же время некоторые аналитики убеждены, что переход на чистую энергию на федеральном уровне мог бы помочь снизить расходы. В нескольких штатах уже появляются инициативы, направленные на защиту бытовых потребителей. В частности, законодатели предлагают обязать крупные центры обработки данных самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией.

В Вирджинии, где активно строят новые дата-центры, новоизбранный губернатор Абигейл Спанбергер призывает технологические компании платить большую долю расходов и инвестировать в чистое производство и хранение энергии. Регуляторы штата уже одобрили отдельную тарифную категорию для крупнейших потребителей электроэнергии, чтобы защитить других плательщиков.

Однако даже при таких решениях быстрых изменений не ожидают. Аналитики прогнозируют, что цены на энергоносители для населения будут оставаться высокими еще как минимум несколько месяцев.

В прошлом году 30-летний Ибрагим Авадалла установил солнечные панели на своем доме в Шарлотте, штат Северная Каролина. Он надеялся уменьшить расходы на электроэнергию, и в целом это сработало. Его счета стали ниже, чем у соседей, даже с учетом 180 долларов ежемесячного платежа за кредит на панели.

Но в октябре Авадалла заметил, что счет от коммунальной компании вырос примерно на 10 процентов, хотя большую часть месяца он был вне города. Рядом с его районом планируют построить центр обработки данных, и мужчина опасается, что это еще больше повысит тарифы. "Я не думаю, что ситуация улучшится в ближайшее время", – сказал он.

