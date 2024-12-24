Долги за 'зеленую' энергетику угрожают энергосистеме Украины, – Павлюк

Задолженность государственного предприятия "Укрэнерго", связанная с оплатой за "зеленую" энергетику, за последний год достигла критической отметки более чем в 30 миллиардов гривен.

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Об этом заявил Святослав Павлюк, директор Ассоциации энергоэффективных городов Украины.

"Мы имеем ситуацию при которой сейчас в "Укрэнерго" по их доплатам всем и вся, особенно за "зеленую" энергетику, особенно за зеленый тариф, уже достигли там вне 30 миллиардов гривен и этот рост за год. Это просто безумие", – подчеркнул Павлюк.

Эксперт предупреждает, что такой уровень задолженности представляет серьезную угрозу всей энергетической системе Украины: "И так система работать не может. В какой-то момент вам нужно будет платить за какие-то материалы, нужно будет платить за какие-то зарплаты, а их не будет откуда платить".

Павлюк отметил, что нынешняя ситуация держится за счет значительной международной помощи.

Ранее глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил, что задолженность перед производителями из возобновляемых источников энергии по разным оценкам составляет 35-38 млрд грн. По его словам, такие долги негативно влияют на дальнейшие планы строительства "зеленых" электростанций в Украине.