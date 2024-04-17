Долги в энергетике, ценовые ограничения и система льгот мешают строительству распределенной генерации, – Зеркаль

Долговый кризис в энергетике, ценовые ограничения на энергорынке и действующая система льгот мешают развитию децентрализованной генерации, необходимой для поддержания стабильной работы энергосистемы.

Об этом заявила бывшая советница министра энергетики Лана Зеркаль.

"Как решать проблему нехватки поколения, которую разбили россияне? На уровне заявлений и деклараций нас должна спасти децентрализованная генерация, но она как сурок из анекдота: "Ты его видишь? Нет? А он есть". Однако строить децентрализованную генерацию и когенерацию стоит и нужно, несколько сотен маленьких станций вместо нескольких больших это, прежде всего, обеспечение устойчивости и повышение уровня энергетической безопасности", – сказала она.

Зеркаль подчеркнула, что существует три основных проблемы, которые мешают развитию децентрализованной генерации.

Первый – долговый кризис на рынке электроэнергии, потому что при таких условиях никто не будет инвестировать в строительство новых станций, если деньги за электричество приходят через 14 месяцев. Второе – ценовые ограничения на рынке, потому что никто не будет генерировать электричество себе в убыток, а маленькие станции экономически выгодны, когда продают электричество именно в пиковые часы. Третье – действующая система льгот, которая защищает низкими тарифами всех, а не только нуждающихся.

"Речь идет и об электричестве и газе, который используют для генерации тепла и электричества на ТЭЦ и некоторых ТЭС. Или, скорее, использовали, пока они у нас были", – объяснила Зеркаль.

Она добавила, что сейчас идет работа по поиску механизмов привлечения инвестиций в децентрализованную генерацию в Украине.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что компания планирует до конца 2024 года решить проблему долгов на балансирующем рынке электроэнергии.