Долги в энергетике блокируют развитие систем накопления энергии – 'Укрэнерго'

Инвесторы не готовы вкладывать средства в развитие систем хранения электроэнергии в Украине и маневровую генерацию из-за значительного отставания в оплате задолженностей на балансирующем рынке.

Об этом заявил Максим Зорин, советник председателя правления "Укрэнерго".

"Задержка по оплате составляет более 10 месяцев и это безусловно существенный риск развития установок хранения электроэнергии. Это отставание, которое сейчас существует, определенным образом сдерживает инвесторов от того, чтобы такой шаг сделать", – сказал Зорин.

Он отметил, что это касается и развития маневровой генерации в Украине, которая могла бы оперативно перекрывать дефицит мощности в энергосистеме.

По его словам, всех инвесторов интересуют финансовые риски, в т.ч. которые, прежде всего, на балансирующем рынке.

В то же время Зорин рассказал, что в ближайшее время ожидается принятие регуляторных и нормативно-правовых актов от государства, которые позволят решить большинство основных проблем, мешающих развитию систем накопления энергии.

Напомним, ранее в Украинской ветроэнергетической ассоциации заявляли, что развитие направления ветроэнергетики в Украине зависит от решения государственными органами власти существующих проблем и несовершенств, с которыми приходится сталкиваться с инвесторами в возобновляемую энергетику.

По мнению Игоря Тынного, соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, отрасль возобновляемой энергетики в Украине нуждается в полном погашении старых долгов за 2022-2023 годы и мер от государства, чтобы они не накапливались в дальнейшем.