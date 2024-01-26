Долги перед инвесторами являются главным препятствием для развития зеленой энергетики, – Конеченков

Задолженность перед предприятиями возобновляемой энергетики является главным препятствием для развития этой отрасли в Украине, считает председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

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"Единственная проблема – это возврат долгов. Долги нужно выплатить инвесторам, вложившим деньги, построившие ветроэлектростанции, и не только ветроэлектростанции, все станции. И тогда инвесторы будут лучше смотреть на нашу страну. Они будут нам доверять", – сказал Конеченков.

По его словам, пока же со стороны государства прилагается недостаточно усилий и поэтому большие долги за сгенерированную электроэнергию по ВИЭ остаются. Есть еще и 2022 год, маленькая частица за 2021 год", – уточнил глава УВЭА.

Он отметил, что некоторые пути решения финансовой проблемы рассматриваются, но позволит ли это полностью разрешить кризис неплатежей – неизвестно.

"Чем быстрее, тем быстрее инвесторы придут на наш рынок", – добавил Конеченков.

По его мнению, Украина должна быстро двигаться по зеленой трансформации и делать максимум, чтобы сектор возобновляемой энергетики развивался и привлекал инвестиции.

Напомним, по итогам 2023 и 2022 годов уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ составляет лишь 60 и 55% соответственно. По мнению экспертов, правительство должно обеспечить возможность "Энергоатома" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынка для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности зеленой энергетики. По мнению соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного, долги формируются искусственно и это сдерживает развитие отрасли в условиях войны и на перспективу.