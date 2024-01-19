Долги населения за свет мешают проведению ремонтов электросетей, – Рябцев

Из-за долгов населения за потребленную электроэнергию возникают проблемы с финансированием ремонтов, а также восстановление и модернизация сетей.

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Об этом в ходе обсуждения на площадке Energy Club заявил Геннадий Рябцев и энергетический эксперт, директор специальных проектов НТЦ "Психея".

Он сказал, что мораторий на запрет отключения электроэнергии должникам нужно было отменять гораздо раньше.

Эксперт пояснил, что из-за запрета на отключение богатые потребители, живущие в больших домах с бассейнами и имеющие пол с подогревом, начали злоупотреблять этим запретом и перестали платить за электроэнергию.

"Из-за долгов, следовательно, нехватки денег у компаний, поставляющих соответствующие товары и услуги, возникают проблемы с финансированием аварийных, плановых ремонтов, с финансированием восстановления и модернизации сетей, систем, с выплатой заработной платы тем же ремонтным бригадам", – подчеркнул Рябцев.

В то же время он добавил, что население, имеющее средний доход и ниже среднего, всегда было самым дисциплинированным плательщиком за коммунальные услуги.

Эксперт подчеркнул, что долги являются первопричиной длинной цепи неурядиц. "И именно с долговой проблемой нужно сейчас разбираться", – подытожил Рябцев.

Напомним, за время полномасштабного вторжения задолженность только за электроэнергию выросла на 41%. При этом стране нужно поддерживать работу энергосистемы, поэтому отмена моратория стала вынужденным шагом.