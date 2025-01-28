Долги на рынке сдерживают развитие 'зеленой' энергетики в Украине, – Прокоп

Развитие газового, солнечного и ветрового поколения в Украине продолжается, однако темпы остаются далекими от потенциального "бума". Причины – долговые проблемы рынка и непонимание бизнес-процессов новыми игроками.

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Об этом пишет Адриан Прокоп, эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего", комментируя ситуацию с отключениями света в Украине.

"За прошлый год добавилось и мощностей газовой и солнечной генерации, хотя этот прирост нельзя назвать бумом, несмотря на существенное упрощение условий подключения и ввода в эксплуатацию новых установок", – отмечает Прокоп.

По словам эксперта, на торможение развития влияют две ключевые причины.

Первая – непонимание бизнес-процессов на рынке электроэнергии непрофильным бизнесом. Вторая – искажение бизнес-модели из-за долгов на рынке. Эксперт напомнил, что в прошлом году установленные мощности солнечного поколения выросли на около 800 МВт.

"Увеличению последних способствовала, в частности, отмена летом 2024 г. НДС и пошлины на импорт солнечных панелей и другого энергооборудования", – объяснил Прокоп.

По мнению эксперта, проблемы с введением льгот для ветровой энергетики ограничили ее развитие.

"В 2024 году в Украине установили до 44,6 МВт ветровых электростанций, в то время как в 2023 – 238 МВт", – сказал он.

Однако, по словам Прокипа, парламент готовит стимулы, ускоряющие темпы строительства объектов ветровой генерации.

Напомним, аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова ранее заявила, что задолженность на рынке электроэнергии Украины остается критической проблемой, которая существенно влияет на развитие энергетического сектора страны.