Долги на рынке электроэнергии блокируют восстановление критической инфраструктуры, – Орлова

На рынке электроэнергии накопились десятки миллиардов долгов, которые формируются по кругу между ключевыми компаниями отрасли. Об этом заявила аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова.

"Да, действительно, на рынке электроэнергии сейчас есть десятки миллиардов долгов. И эти долги формируются по кругу между рядом компаний. во-первых, это оператор системы передачи "Укрэнерго" – это такая системообразующая компания, это, пожалуй, самая важная компания для украинского энергетического рынка. И есть задолженность как перед "Укрэнерго", так и со стороны "Укрэнерго" перед участниками рынка", – сказала Орлова.

По ее словам, в долговой цепочке также участвуют операторы систем распределения (облэнерго) и генерирующие компании.

"Очень важно, чтобы этот долговой кризис был решен. Почему?" Потому что такие компании, как "Укрэнерго" и местные облэнерго, а также генерирующие компании, должны иметь ресурс, чтобы быстро восстанавливать объекты после атак российской федерации, потому что именно эти компании пострадали больше всего", – подчеркнула эксперт.

Она отметила, что долговая проблема напрямую влияет на способность энергетических компаний восстанавливать инфраструктуру после ударов.

"И даже сейчас мы видим тенденцию от России, что они атакуют активно объекты именно в прифронтовых регионах – Сумщина, Харьковщина, Донецкая область. И соответственно, все средства от облэнерго должны быть направлены именно на ремонтные работы, а это существенные финансовые ресурсы", – сказала Орлова.

В то же время она отметила, что четкого плана выхода из кризиса до сих пор нет.

"По состоянию на сегодня я не вижу четко сформированного плана по решению этого долгового кризиса. Но надо понимать, что здесь ситуация и подход к решению этой ситуации должен быть достаточно системным, и он, в основном, должен быть еще и направлен именно на потребителей электроэнергии, потому что долги возникают из-за того, что кто-то из потребителей не платит за электроэнергию", – пояснила она.

По словам Орловой, больше всего долгов накапливают государственные и коммунальные предприятия, которые нельзя отключать от энергоснабжения.

"Как правило, это, кстати, государственные или коммунальные предприятия, которые не могут быть отключены от электроэнергии, и они, пользуясь этим статусом, за нее не платят. Соответственно, здесь должно быть вмешательство государства, возможно, вмешательство даже общин, вмешательство городов в эту ситуацию. И также достаточно частой проблемой было недофинансирование тарифов на передачу и на распределение электроэнергии", – отметила эксперт.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что системные долги на рынке электроэнергии превышают 100 млрд грн. По его мнению, при таких условиях долги населения (около 10 млрд грн) является лишь индикатором общей болезни рынка.