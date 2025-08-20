Долги на энергорынке растут из-за защищенных потребителей, которые могут, но не хотят платить, – Рябцев

Долги на рынке электроэнергии будут расти, пока правительство не сократит перечень так называемых защищенных потребителей – это предприятия или организации, которые государство признало критически важными для общества, и которым предоставляются особые условия поставки электроэнергии.

Видео дня

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Сократить перечни защищенных потребителей – это первое, что нужно сделать. Не могут присутствовать на рынке субъекты хозяйствования, которые что-то потребляют и за это не платят. Вообще не платят", – подчеркнул он.

По словам эксперта, есть предприятия критической инфраструктуры, которые объективно не могут вовремя рассчитываться, в частности водоканалы в прифронтовых регионах. Однако нынешний перечень защищенных включает и бизнесы, которые имеют значительные доходы, но пользуются привилегией неуплаты.

"Если, например, какой-то цирк у нас становится предприятием критической инфраструктуры и не платит за электрическую энергию, проводя различные представления, собирая за это деньги, то возникает вопрос, а точно ли у нас цирк является предприятием критической инфраструктуры. Или если частное предприятие с годовым оборотом в миллиард гривен также не платит, то может что-то в консерватории подправить", – отметил Рябцев.

Он напомнил, что профильные эксперты и участники рынка давно требуют от правительства сократить этот список, оставив в нем только тех, кто действительно выполняет критически важные функции для общества.

"Но у нас сейчас очередная дорожная карта была принята, и это разработка соответствующего проекта решения правительства снова отложили, теперь уже до 1 января следующего года. То есть эти все предприятия могут не платить за потребленную электрическую энергию до конца этого года как минимум. И это означает, что на соответствующую сумму вырастут долговые обязательства на этом самом рынке", – отметил эксперт.

Рябцев подчеркнул, что дальнейшее промедление правительства будет лишь углублять кризис.

"Чем быстрее правительство наконец поймет, что от его действий зависит наличие и отсутствие долгов, тем лучше будет всем на этом самом рынке, и тем справедливее будет этот рынок", – подытожил он.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что долговой кризис на рынке электроэнергии является следствием чрезмерного регулирования и создает барьеры для инвестиций и развития новой генерации.