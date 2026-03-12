Долги на балансирующем рынке электроэнергии в 2026 году растут рекордными темпами – ExPro

Долг участников балансирующего рынка перед НЭК "Укрэнерго" продолжает стремительно расти и в конце февраля 2026 года достиг рекордных 45,19 млрд грн. Об этом говорится в материале ExPro Electricity Daily.

По данным аналитиков, в начале 2025 года задолженность перед оператором системы передачи составляла около 35 млрд грн, однако в течение года она стабильно росла и на конец 2025 года достигла 42 млрд грн.

"В конце февраля 2026 года долг на балансирующем рынке перед НЭК "Укрэнерго" достиг рекордных 45,19 млрд грн", – отмечают в ExPro.

В первые месяцы 2026 года тенденция только усилилась: по состоянию на 31 января долг составил 43,8 млрд грн, а уже через месяц вырос еще более чем на 1 млрд грн.

Таким образом, только за год задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" увеличилась более чем на 10 млрд грн, или почти на треть.

Напомним встречный долг оператора системы передачи перед участниками балансирующего рынка по состоянию на конец 2025 года вырос до 22,93 млрд грн, а в конце февраля 2026 года достиг 26,62 млрд грн. Менее чем за полтора года долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка вырос примерно на 8 млрд грн.