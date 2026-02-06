Долги 2022 года до сих пор давят на зеленую энергетику, – Литвиненко

Основное бремя долгового кризиса в секторе возобновляемой энергетики сформировалось в 2022 году и до сих пор не преодолено, несмотря на частичное сокращение задолженности в последующие годы.

Об этом заявил исполнительный директор ООО НПП "ЭНЕРГО-ПЛЮС" Вадим Литвиненко.

По его словам, задолженность перед производителями "зеленой" электроэнергии достигла пиковых значений осенью 2024 года.

"Задолженность перед производителями "зеленой" электроэнергии прошла пик в сентябре 2024 года и составляла около 35,7 млрд грн. В течение года ее удалось существенно снизить", – отметил Литвиненко.

В то же время даже после этого долги в секторе остаются значительными. "Но даже после этого долговые обязательства за электричество из ВИЭ остаются значительными: по состоянию на октябрь 2025 года совокупная задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" составляет 16,1 млрд грн", – подчеркнул он.

Отдельную проблему, по словам эксперта, составляют новые долги, которые формировались уже в 2025 году.

"При этом, отдельно за январь-октябрь 2025 года мы имеем долги в 2,1 млрд грн, то есть говорить о системной работе по ликвидации задолженности рано", – подчеркнул Литвиненко.

Он напомнил, что платежная дисциплина на рынке существенно ухудшилась после 2023 года.

"Скажем, в 2023 году текущая дисциплина расчетов была почти идеальной (примерно на уровне 99%), а уже в 2024-м ухудшилась и по месяцам составляла 89–95%", — отметил он.

По его словам, нестабильными были и расчеты в текущем году. "Также нестабильными были и расчеты в текущем году (77–99% за разные месяцы), что и привело к формированию указанных новых долговых обязательств", – сказал Литвиненко.

Впрочем, ключевым источником долгового кризиса в ВИЭ остается именно 2022 год.

"Впрочем, главным "провальным" периодом остается 2022 год. Из-за того что энергосистема работала в режиме "островов", а учет был нарушен, оплаты в отдельные месяцы падали до 33–45%", – подчеркнул он.

Именно в этот период, по словам эксперта, был сформирован основной массив недоплат.

"Именно тогда сформировался основной массив совокупной недоплаты за электроэнергию из ВИЭ, превышающий полтора десятка миллиардов гривен", - считает Литвиненко.

Ранее президент Украинской энергетической ассамблеи, экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что долги в энергетическом секторе Украины накапливались годами и были проигнорированы в критический момент реформирования рынка.