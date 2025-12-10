Долг 'Укрэнерго' уже превысил 10 млрд грн и стал критическим – 'Укргидроэнерго'

Долг НЭК "Укрэнерго" перед ЧАО "Укргидроэнерго" на балансирующем рынке достиг 10 млрд грн.

Видео дня

Об этом сообщил и.о. генерального директора компании Богдан Сухецкий.

По его словам, система расчетов на балансирующем рынке находится в критическом состоянии, а компания фактически вынуждена отпускать электроэнергию без оплаты в течение длительного времени.

"Балансирующий рынок работает по расчетам не очень хорошо. Соответственно мы ежедневно отдаем свою энергию просто так, чтобы получить деньги через год. Ни одна компания не может себе позволить нести нагрузку в 10 млрд грн долгов, а мы, получается, как государственная компания, можем", – сказал Сухецкий.

Он подчеркнул, что перспективы погашения этой задолженности до сих пор остаются неясными.

"Никто ничего не обещает. А мы находимся в неоднозначном положении, потому что когда мы подадим в суд, можем завести "Укрэнерго" в дефолт. С другой стороны, должны защищать свои интересы и возвращать свои деньги", – отметил руководитель компании.

Несмотря на значительные долги, "Укргидроэнерго" не имеет возможности отказаться от выдачи электроэнергии в сеть.

"Мы делаем все, чтобы поддержать энергосистему, а дальше уже государство, Минэнерго и все остальные должны балансировать эту историю между нами", – отметил Сухецкий, добавив, что в этом году компания получила около 38 тыс. диспетчерских команд на балансирующем рынке.

Он также сообщил, что компания уже оплатила 17 млрд грн компенсации за ПСО для населения, несмотря на сокращенную выработку, вызванную маловодностью и российскими ударами.

Ранее исполнительный директор ООО "НПП "Энерго-плюс"" Вадим Литвиненко заявил, что частный сектор готов активно участвовать в стабилизации украинской энергосистемы, но ожидает от государства предсказуемых правил и гарантий оплаты на рынке электроэнергии.