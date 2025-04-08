Долг перед ВИЭ уменьшается, но требует окончательного урегулирования: инвесторы призвали власти ускорить расчеты

Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам, Кабинет министров и Верховная Рада должны ускорить реализацию мер, направленных на нормализацию расчетов в области ВИЭ.

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Об этом сообщают компании-члены Комитета по энергетике Европейской бизнес ассоциации.

"Бизнес приветствует принятые решения и шаги, позволившие улучшить ситуацию с расчетами с инвесторами ВИЭ", – говорится в заявлении.

Согласно сообщению, участники рынка ВИЭ отмечают рост уверенности в реализации государством его целей стратегического развития зеленой энергетики.

"Инвесторы начинают строить новые мощности в 2025 году и готовы ускорить или расширить объем реализации проектов при наличии стабильного и полного финансирования", – сообщают в ЕБА.

Однако отмечается, что реализации новых проектов мешает до сих пор имеющийся долг в размере 23 млрд грн.

"Эти средства важно вернуть инвесторам, поскольку деньги будут фактически сразу реинвестированы в строительство новых ветровых электростанций и установок хранения энергии", – подчеркивают инвесторы.

Сообщается, что долги за предыдущие годы выглядят так: 2022 – 14 млрд грн (63% уровень расчетов), 2023 – 0,4 млрд грн (99% уровень расчетов), 2024 – 7,2 млрд грн (86%).

"Государство должно продолжить движение навстречу выполнению обязательств перед инвесторами и искать пути решения долговых проблем, чтобы обеспечить максимальное восстановление энергетического потенциала Украины и улучшить энергетическую безопасность", – подчеркивают инвесторы.

Как сообщалось, компания "Укрэнерго" планирует до конца 2025 года выплатить все накопившиеся долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.