Долг перед 'Укрэнерго' на балансирующем рынке превысил 46 млрд грн, – Зайченко

Долг на балансирующем рынке электроэнергии достиг критических объемов и требует системного урегулирования на уровне правительства и законодательства.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

По его словам, на сегодня задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" уже превысила 46 млрд грн, что является одним из самых высоких показателей за время существования рынка.

"Долг перед НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке на сегодня составляет 46,5 млрд грн", – сообщил Зайченко.

В то же время, по его словам, встречная задолженность самой компании перед участниками рынка значительно меньше и составляет 25,8 млрд грн.

Он добавил, что сейчас разрабатываются конкретные шаги для стабилизации ситуации, которые предусматривают как изменения в постановления Кабмина, так и законодательные инициативы.

"Над этим вопросом идет работа. Разрабатываются меры, они сейчас наработаны. Есть проект изменений в постановления Кабинета министров, которые сейчас согласовываются центральными органами исполнительной власти", – отметил Зайченко.

Он уточнил, что ключевая цель этих решений – остановить дальнейшее накопление долгов и стабилизировать финансовую ситуацию на рынке. В частности, речь идет об урегулировании проблемы потребителей, которые системно не рассчитываются за электроэнергию, но не могут быть отключены – среди них отдельные водоканалы, потребители в прифронтовых регионах и военные объекты.

Ранее энергетический эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип заявил, что ситуация с долгами на балансирующем рынке уже становится барьером для развития новой генерации и может со временем негативно повлиять даже на физическую стабильность энергосистемы.