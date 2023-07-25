Долг государственной 'Укрэнерго' перед 'Гарпоком' достиг уже 23,6 млрд грн

Задолженность компании "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" по оплате услуги за увеличение доли электроэнергии из альтернативных источников продолжает увеличиваться и достигла 23,6 млрд грн, сообщается на сайте госпредприятия.

Видео дня

Также сообщается, что в этих условиях расчеты Гарпока перед предприятиями ВИЭ за производимую электроэнергию за 2022 год составляют 55%, а за первое полугодие 2023 года около 54%.

При этом в госпредприятии указывают, что самый низкий уровень выплат предприятиям зеленой энергетики в 1-й декаде июля составляет 43%.

Напомним, Украинская Ассоциация возобновляемой энергетики сообщила, что предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию, достигающие почти 70%.