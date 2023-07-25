newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Долг государственной "Укрэнерго" перед "Гарпоком" достиг уже 23,6 млрд грн

Мария Шевчук
Экономика
1 минута
624
Долг государственной 'Укрэнерго' перед 'Гарпоком' достиг уже 23,6 млрд грн

Задолженность компании "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" по оплате услуги за увеличение доли электроэнергии из альтернативных источников продолжает увеличиваться и достигла 23,6 млрд грн, сообщается на сайте госпредприятия.

Видео дня

Также сообщается, что в этих условиях расчеты Гарпока перед предприятиями ВИЭ за производимую электроэнергию за 2022 год составляют 55%, а за первое полугодие 2023 года около 54%.

При этом в госпредприятии указывают, что самый низкий уровень выплат предприятиям зеленой энергетики в 1-й декаде июля составляет 43%.

Напомним, Украинская Ассоциация возобновляемой энергетики сообщила, что предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию, достигающие почти 70%.