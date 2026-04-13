До 800 МВт выпадает из энергосистемы из-за снижения прайс-кэпов, – Харченко

Жесткие прайс-кэпы на рынке электроэнергии уже приводят к остановке части генерации и сдерживают инвестиции в сектор.

Об этом говорится в материале издания LB.

По данным источников, ряд частных инвесторов уже останавливает установки, поскольку при действующих ценовых ограничений работать без убытков возможно лишь ограниченное количество часов в сутки.

"По моей оценке, где-то 700–800 МВт просто не включают, и это происходит из-за прайс-кэпов", – отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В материале отмечается, что ситуация осложняется сочетанием нескольких факторов: отменой льготных условий для генерации и жесткими ценовыми ограничениями, которые не позволяют покрывать расходы на топливо.

"Инвесторы могут работать только несколько часов в сутки, а в остальное время генерация становится экономически невыгодной", – говорят собеседники издания.

Из-за этого часть проектов, профинансированных за кредитные средства, оказывается под угрозой, а новые инвестиции откладываются из-за отсутствия предсказуемых правил игры на рынке.

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко также высказался против снижения прайс-кэпов. По его словам, такие изменения создают неопределенность для инвесторов и сдерживают развитие генерации в Украине.