До 5 лет тюрьмы: польская полиция взялась за дело о рассыпаном украинском зерне

Польским протестующим, которые уничтожили на границе 4 тонны украинского зерна, грозит до 5 лет лишения свободы. Однако такое наказание виновные получат только если суд установит, что убытки были серьезными. Пока же продолжается расследование.

Об этом свидетельствуют данные польской полиции. Как рассказала агентству "Укринформ" спикер полиции Перемышля Йоанна Голиш, производство по факту порчи зерна ведется по ст. 288, параграфа 1 Уголовного кодекса Польши.

Это статья, которая предусматривает ответственность за повреждение имущества. В санкции статьи указано, что виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. Однако если нанесенные убытки посчитают не серьезными, наказание может применяться в виде штрафа, ограничения свободы или заключения на срок до одного года.

"Вчера (20 февраля. – Ред.) полицейские выполнили процессуальные действия. Было принято заявление от пострадавшей стороны о повреждении имущества", – ответила Голиш на вопрос о том, как продвигается дело о порче украинского товара.

По ее словам, сейчас идет изучение полученных материалов. От это будет зависеть, каким образом дальше будет осуществляться производство.

Как объяснял в эфире телемарафона заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич к делам о повреждении имущества на границе будут привлекаться все стороны. Дело в том, что только таким образом возможно решить вопрос о сумме убытков и их компенсации.

"Что касается материальной ответственности, то здесь нужно понимать, что это частноправовые отношения. То есть участвовать будут и перевозчики, и заказчики, и поставщики этой продукции. Думаю, они найдут решение ситуации", – отмечал Дмитрасевич.

Напомним, утром 20 февраля польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска на границе с Украиной "Медика – Шегини" и рассыпали зерно из грузовых вагонов на пути. Как уточнили позже в Министерстве инфраструктуры Украины, протестующие испортили около 4 тонн кукурузы из двух вагонов-зерновозов.

И это при том, что Украина не вообще продает кукурузу в Польшу. Груз следовал транзитом в Германию, вагоны были опломбированы, как это происходит со всеми транзитными перевозками.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд польских протестующих на границе с Украиной оказался вовсе не фермерами, а маргинальными пророссийскими политиками и активистами. Двоих таких "фермеров" удалось найти в социальных сетях. Это "борец с нацизмом" Петр Панасюк, который уже засветился в базе "Миротворца", и экс-кандидат от радикальной партии "Конфедерации" Томаш Бучек.

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