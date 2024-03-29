Для увеличения валютных поступлений Украина должна добывать больше железной руды – ученые

Современный мировой вектор развития металлургии, предполагающий переход на производство "зеленой" стали, формирует спрос на высококачественный железорудный концентрат. Это требует от горно-обогатительных комбинатов Украины дополнительных усилий, в частности в переходе от выпуска концентратов с содержанием железа 64-68% к производству концентратов с содержанием железа 70-71%, поскольку у нас достаточно бедные руды.

Об этом шла речь на международной конференции "Железорудные месторождения Украины: современные проблемы и перспективы разработки".

В то же время увеличение добычи и экспорта железной руды на внешние рынки окажет существенную поддержку экономике Украины в военное время. Так, по словам профессора Киево-Могилянской академии Лидии Горошковой, большинство стран, имеющих залежи железной руды, пытаются за счет увеличения экспорта уменьшить последствия кризисов. И Украина не исключение: учитывая потребность нашей экономики в валюте, есть необходимость увеличить объемы добычи и экспорта железной руды.

Однако ученые отметили: спецификой украинской железорудной отрасли является использование бедных руд с содержанием общего железа около 30%. Это обуславливает необходимость дальнейшей переработки и обогащения руд, в том числе процессов подделки и измельчения, магнитной сепарации, флотации и обезвоживания. В результате горная порода с долей железа 30% переходит в рыхлый пульповидный мономинеральный продукт – магнетитовый концентрат с долей железа 64–68%. Это позволяет сделать их более ликвидным товаром, отметил завкафедрой минералогии, геохимии и петрографии Института геологии КНУ им. Т. Шевченко Сергей Шнюков.

Но концентрат, получаемый в процессе глубокой переработки, является совершенно новым продуктом, отличающимся от руды, говорит Владимир Михайлов, завкафедрой полезных ископаемых Института геологии КНУ им. Т. Шевченко. Он обратил внимание, что этот вопрос – предмет сомнений для налоговых органов, которые опираются на редакцию Налогового кодекса 2014 года, где понятие первичной обработки руд сформулировано нечетко.

Мы много занимались этим вопросом и установили, что на стадии глубокой переработки с рудой происходят кардинальные качественные изменения. Она превращается в совершенно новый продукт – меняется ее агрегатное состояние и минеральный состав. Поэтому, на наш взгляд, претензии налоговой службы не обоснованы", – отметил ученый.

К похожему выводу пришла и группа ученых Института геохимии, минералогии и рудообразования имени М.П. Семененко НАН Украины. Они отметили: "Правовой аспект состоит в том, что магнетит в концентрате и магнетит в исходной руде являются по существу разными минеральными фазами. То есть при обогащении руды происходят изменения кристаллического состояния и химического состава основного минерального компонента руды". Следовательно, налогообложение рентной платой должно завершаться на этапе дробления добытой железной руды.