Дисбаланс тарифов и спецобязанностей сформировал огромные долги в энергетике, – Харченко

Системные долги в энергетическом секторе, сформированные из-за дисбаланса тарифов и специальных обязанностей, рано или поздно лягут прямым бременем на государственный бюджет. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, ключевой проблемой отрасли остаются именно долги, которые накапливаются внутри государственного сектора энергетики и создают риски финансового коллапса.

"Проблемы в отрасли – безумные долги. Ну это же ключевая проблема, правильно? Безумные долги, которые сформированы дисбалансом тарифов, дисбалансом различных специальных обязанностей и так далее, и так далее", – подчеркнул Харченко.

Эксперт пояснил, что такая модель порождает финансовую безответственность государственных компаний и в конце концов перекладывает все риски на бюджет.

"Поскольку все эти долги генерируются в государственном секторе энергетики, то рано или поздно государственный сектор их получит себе на голову. Ну, рухнет, да? А рухнет оно куда? Да в государственный же бюджет рухнет. Где там другой источник? Нет другого источника", – отметил он.

Харченко предостерег, что этот процесс уже начался и может усилиться в ближайшее время.

"Вот "Нафтогаз" уже добрался до государственного бюджета, но это первый сигнал. Далее придет "Укрэнерго" и скажет: "Все, денег нет". Что будет делать государственный бюджет? Надо будет искать путь поддержать еще "Укрэнерго"", – пояснил эксперт.

Он добавил, что аналогичные финансовые риски могут возникнуть и у других государственных энергокомпаний.

"А дальше в какой-то момент, как это сейчас не парадоксально звучит, придет "Энергоатом" и скажет то же самое: "Нам надо выводить реакторы из эксплуатации. У нас не хватает денег на стратегические закупку топлива и материалов"", – сказал Харченко.

По его словам, именно поэтому Международный валютный фонд и европейские партнеры Украины серьезно обеспокоены долговой ситуацией в энергетике.

"У них денег нет, они к нам придут. То же самое сейчас думают европейцы. Европейская комиссия понимает, что куда придут украинцы, когда у них закончатся деньги", – отметил он.

По мнению Харченко, выходом из ситуации должен стать постепенный переход от политического управления отраслью к технократическим подходам. "Поэтому они этого боятся, прямо правильно боятся, я их поддерживаю, я бы тоже боялся. И хотят, чтобы заблаговременно начался процесс отхода от политических принципов руководства энергетикой к хоть немного технократическим", – отметил эксперт.

Ранее исполнительный директор ООО "НПП "Энерго-плюс"" Вадим Литвиненко заявил, что частный сектор готов активно участвовать в стабилизации украинской энергосистемы, но ожидает от государства предсказуемых правил и гарантий оплаты на рынке электроэнергии.