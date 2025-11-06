DIM представил The One на AM Summit 2025 и разыграл сертификат на 1 млн грн

30 октября в КВЦ "Парковый" в Киеве прошел международный саммит по Age Management - AM SUMMIT 2025. Это первое в Украине масштабное мероприятие, объединившее более 40 экспертов и около 700 участников: ученых, представителей власти, бизнеса и военных.

Центральной темой стало построение стратегии укрепления здоровья нации, преодоление демографического кризиса и внедрение культуры долголетия в жизнь украинцев. В качестве генерального партнера к участию в саммите присоединилась группа компаний DIM, которая поделилась опытом интеграции принципов Age Management в девелоперские проекты. В компании убеждены: здоровье жителей формируется не только медициной, но и архитектурой, средой и технологиями.

На саммите выступил управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский, который представил аудитории флагманский проект премиум-класса - THE ONE, - первую жилую башню в Украине с LIFETIME-центром. Комплекс создан по принципу "продления жизни" и включает в себя: Wellness SPA с теплым бассейном под открытым небом, доступным 365 дней в году; уникальные зоны паркового отдыха Front Yard и Secret Garden; сертифицированную систему HEPA-очистки воздуха и нанофильтрацию воды; архитектуру и инфраструктуру, которые работают на физическое и эмоциональное благополучие.

"Премиальная башня THE ONE - это не о квадратных метрах, а об ответах на вызовы времени: среда, которая работает на здоровье, долголетие и качество жизни жителей", - подчеркнул Александр Насиковский.

В рамках AM SUMMIT 2025 группа компаний DIM разыграла подарочный сертификат на 1 000 000 гривен на приобретение квартиры в THE ONE, как символ ценности инвестиций в здоровую и качественную жизнь, которая начинается с правильного выбора места жительства.